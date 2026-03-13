明清晨恐跌破10度！白天起氣溫逐日回升 早晚溫差大

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

強烈大陸冷氣團還沒過！中央氣象署預報，明天清晨受到冷氣團和輻射冷卻效應影響，氣象署仍對高雄以北、宜花地區發布低溫特報，部分地區有10度以下低溫；下一波冷空氣將在下週五（20日）報到。

氣象署預報員黃恩鴻表示，這波強烈大陸冷氣團要到明天白天起才會逐漸減弱、回溫，因此清晨仍有低溫影響，加上輻射冷卻效應，清晨中部以北、宜蘭、花蓮普遍約11度到14度，南部、台東15度到17度，但局部地區溫度更低，會有10度以下低溫。

「明天白天起，溫度會逐日回升，但未來幾天早晚溫差都很大，要特別注意」，黃恩鴻說，未來幾天水氣少，週日（15日）各地大多為晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

黃恩鴻指出，下週一、二（16日、17日）兩天，轉為偏東風的環境，基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨；下週三、四（18日、19日）兩天轉為吹東南風，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

黃恩鴻指出，下一次天氣變化將落在下週五（20日），當天有另外一波東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，竹苗山區有零星短暫雨。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測，未來第一週（3月14日~3月20日）環境場水氣偏少，各地大多為晴到多雲的穩定天氣，僅東半部有零星短暫陣雨；溫度方面，期初受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，早晚偏冷，日夜溫差大，期中起氣溫逐漸回升。

第二週（3月21日~3月27日）整體氣溫偏暖，華南及北方海面水氣增加，北部及東半部有局部短暫雨，西半部大致為晴到多雲。氣象署提醒，由於春天天氣變化快速，模式掌握能力較低，請隨時留意氣象署最新預報資訊。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來天氣預測。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

