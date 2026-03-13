為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    告別髮夾彎！新北105市道改善工程決標 擬9月動工

    2026/03/13 18:04 記者黃子暘／新北報導
    市道105線現況路幅狹窄，多處陡峭蜿蜒。（新北市工務局提供）

    新北市連結林口、八里的市道105線道路陡峭蜿蜒、高低差達180公尺，易生交通事故，市府推動改善計劃，新闢道路工程3度流標，今（13日）傳出好消息，第4次招標以66.97億元經費決標，預計9月開工，工期約48個月。

    「105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程」，第3次招標金額為65.41億元，於2月10日第3次開標流標，所幸今日成功招標；此工程預計新闢雙向4車道高架橋，包含2處環道設計，舒緩陡坡與連續髮夾彎的問題。

    105市道北通台64、61、15，南接國道1號與機場捷運，105市道改善計畫分為3個部分，包括內政部國土管理署北區都市基礎工程分署主辦施工中的「A3計畫道路」、「蜿蜒路段新闢道路工程、設計中的「市道105線（田心仔橋至長坑國小路段）平面道路拓寬工程」，A3計畫道路往北延伸即是105市道。

    新工處補充，105市道平面道路拓寬工程（田心仔橋至長坑國小路段），現仍在辦理細部設計及都市計畫變更作業，待都市計畫變更完成後向中央爭取經費補助。

    市道105線將新闢雙向4車道高架橋，包含2處環道設計，舒緩陡坡與連續髮夾彎的問題。（新北市工務局提供）

