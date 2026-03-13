活用高雄港舊倉庫 蓬萊國際旅運中心成遊憩新景點

蓬萊國際旅運中心外觀。（港務公司提供）

台灣港務公司今天（13日）說明，將高雄港棧9-2庫及棧8-2庫兩座50年代的舊倉庫，重新翻修活化擴大旅運使用空間，同時增加民眾親港的遊憩休閒場域，擴大蓬萊國際旅運中心的旅運空間。

蓬萊國際旅運中心坐落於高雄港第8、9號碼頭後線蓬萊商港區，緊鄰大港橋與駁二藝術特區，活化工程後，可增加約270坪旅運通關空間及擴增約215坪行李提領區、設有14座人工查驗櫃檯及4座自動查驗通關系統（e-Gate），增加旅客通關、候船、休憩及活動空間。

港務公司表示，這能提升郵輪旅客舒適度，優化整體旅運空間品質，進而與坐落高雄港第19、20號碼頭後線的高雄港旅運中心，相隔愛河，形成雙旅運中心環抱愛河灣。

港務公司表示，高雄港旅運中心是全台灣唯一全3D曲面帷幕永續建築，設置22座人工查驗櫃檯及4座自動查驗通關系統（e-Gate），雙旅運中心視船型大小，最多可同時容納4艘郵輪靠泊，聯外交通可搭乘環狀輕軌（蓬萊國際旅運中心鄰近駁二大義站，高雄港旅運中心鄰近旅運中心站），直達高雄市各大景點。

港務公司表示，棧9-2庫早期提供貨棧倉儲使用，以儲放木板及合板為主，隨著高雄產業更迭，港務公司將舊有倉庫活化再利用，轉型為旅客通關場所，並在2014年10月初首次啟用蓬萊國際旅運中心。

高雄觀光人潮逐年攀升，靠港的國際郵輪規模日益成長，港務公司表示，經評估籌劃，將棧9-2庫及鄰近的棧8-2庫整併優化，進行舊有牆面打除、結構補強、機電管線重新布設及室內裝修，並於兩座棧庫之間增設中央通廊串聯空間，出入口設置風雨走廊供接駁使用。

蓬萊國際旅運中心擴大旅運空間後，今年3月8日迎接荷美郵輪「威士特丹」（Westerdam）靠泊、通關，該輪總噸位8.3萬、船長285公尺、船寬32.2公尺、搭載超過1900位旅客，當日通關順暢。

蓬萊國際旅運中心旅客大廳。（港務公司提供）

郵輪旅客自蓬萊國際旅運中心步行至「駁二藝術特區」與「棧貳庫KW2」。（港務公司提供）

