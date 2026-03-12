高雄啟動AI機器人種子教師培訓 縮短偏鄉數位落差

高雄啟動AI機器人種子教師培訓縮短偏鄉數位落差。（高市教育局提供）

高市教育局為深化科技教育，並縮短城鄉數位學習落差，聯手大愛扶輪社與早安扶輪社，在今日（12）共同啟動「高雄市AI機器人程式設計種子教師培訓計畫」，協助偏鄉26所國中小學推動機器人與程式教育，透過這項計畫的資源，已讓300多名偏鄉學子能接觸AI科技。

開訓暨捐贈典禮今日於路竹區一甲國中登場，大愛扶輪社有感於AI機器人是現代科技教育及未來生活最需要基礎能力，近年大力捐助國民中小學的AI機器人設備，獲得高雄市教育局全力支持，同步號召20所自願加入培訓的學校共同參與，並由一甲國中、內門國中及六龜高中擔任中心學校。

教育局表示，透過扶輪基金會全球獎助金挹注，投入逾300萬元的軟硬體資源，提供AI機器人教學設備、種子教師培訓課程，以及社團教學資源共同學習。

主任秘書歐素雯致詞時，感謝扶輪社對教育的支持，盼透過這項計畫的資源，讓300多名偏鄉學子有機會接觸AI科技，計畫透過三梯次的教師研習，期待師長回學校帶領學生一同進行社團課程，也讓偏鄉學子學習機器人課程及程式語言。

