陽明山海芋與繡球花季啟動101天 假日交管全攻略

竹子湖花季登場，警方公布101天交通管制措施。（記者劉慶侯翻攝）

「2026年竹子湖海芋及繡球花季」訂於3月13日起至6月21日止，共計101天舉行。北市府警察局為維護竹子湖地區及周邊道路交通秩序，於例假日期間實施交通管制措施，派員加強疏導車流、取締及拖吊違規停車。

北市警交大隊表示，賞花期間陽明山區交通狀況機動調整管制時間及地點為：

一、「仰德大道與至誠路口」及「福林路與忠勇街口」實施上山管制（8時至15時）：持通行證（條）之自小客（貨）車除外，另3月14及15日配合陽明山花季調整為7時至16時管制上山。

二、「陽明路與中橫街口」及「格致路與光華路口」實施下山管制（14時至18時）：視仰德大道下山車流狀況，彈性管制下山。

三、竹子湖地區道路管制（9時至18時）：

（一）湖田橋往西，經海芋大道往中正山之岔路口採順時鐘單行管制。

（二）頂湖段採單向通行且禁止迴轉。

北市警局表示，因山上停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，民眾儘量搭乘大眾運輸前往，相關乘車資訊可至北市公共運輸處網站查詢。

