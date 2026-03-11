為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    陽明山海芋與繡球花季啟動101天 假日交管全攻略

    2026/03/11 16:48 記者劉慶侯／台北報導
    竹子湖花季登場，警方公布101天交通管制措施。（記者劉慶侯翻攝）

    竹子湖花季登場，警方公布101天交通管制措施。（記者劉慶侯翻攝）

    「2026年竹子湖海芋及繡球花季」訂於3月13日起至6月21日止，共計101天舉行。北市府警察局為維護竹子湖地區及周邊道路交通秩序，於例假日期間實施交通管制措施，派員加強疏導車流、取締及拖吊違規停車。

    北市警交大隊表示，賞花期間陽明山區交通狀況機動調整管制時間及地點為：

    一、「仰德大道與至誠路口」及「福林路與忠勇街口」實施上山管制（8時至15時）：持通行證（條）之自小客（貨）車除外，另3月14及15日配合陽明山花季調整為7時至16時管制上山。

    二、「陽明路與中橫街口」及「格致路與光華路口」實施下山管制（14時至18時）：視仰德大道下山車流狀況，彈性管制下山。

    三、竹子湖地區道路管制（9時至18時）：

    （一）湖田橋往西，經海芋大道往中正山之岔路口採順時鐘單行管制。

    （二）頂湖段採單向通行且禁止迴轉。

    北市警局表示，因山上停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，民眾儘量搭乘大眾運輸前往，相關乘車資訊可至北市公共運輸處網站查詢。

    竹子湖花季登場，警方公布101天交通管制措施。（記者劉慶侯翻攝）

    竹子湖花季登場，警方公布101天交通管制措施。（記者劉慶侯翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播