    首頁 > 生活

    台中雞老闆「贏韓國就是爽」 兌現發200份甘蔗雞

    2026/03/11 13:41 記者黃旭磊／台中報導
    「贏韓國」 祭品不到半小時就領完。（記者黃旭磊攝）

    2026世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰寫下經典賽史上對韓首勝，台中南屯一家土雞專賣店，兌現賽前承諾爽發200份甘蔗雞，民眾沿黎明路排隊數公里，久候超過3小時領到免費雞肉嗨翻，店家表示，「贏球就是爽，如果是3：0，還會送5百份」。

    南屯市場黎明路沿線今天上午9時出現貪食蛇人龍，土雞店要兌現祭品文承諾，黃經理提前發送號碼牌避免影響店家。原來業者在8日台韓大戰前發豪語，「贏韓國就發2百份（甘蔗雞）」，開店一年首度發祭品文，台灣隊慘敗給日本實在很難過，要來帶動民眾熱情，

    黃經理說，在贏球當下那刻，IG流量從20幾萬暴增到80幾萬，加上抖音有近200萬流量，民眾實在太熱情了，紅羽本土土雞用甘蔗煙燻，每份500元要發200份，贏球就爽不用考慮成本。

    張姓脆（Threads）友一早就趕赴排隊，張先生說，感謝店家熱血發祭品文，台灣隊要加油啦。

    台中雞老闆 「贏韓國就是爽」 ，兌現發2百份甘蔗雞。（記者黃旭磊攝）

    民眾沿黎明路排隊數公里，等候領 「贏韓國」 甘蔗雞。（記者黃旭磊攝）

