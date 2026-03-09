魔法部長！台韓大戰場邊比「神祕手勢」 李洋回應：我在施法

台灣運動部長李洋透露，自己昨（8）日在台韓大戰突然擺出的手勢，是他試圖「用魔法攻擊韓國投手」。（圖擷取自@leeyang0812 IG、「李洋/Lee Yang」臉書粉專，本報合成）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽期間，運動部長李洋親自飛往日本與台灣球迷一起在東京巨蛋為台灣隊應援。昨（8）日台韓大戰，不少透過電視或線上正版轉播平台觀賽的網友，在觀眾席發現李洋的身影，甚至目睹他在10局上半時，雙手突然比出「謎樣手勢」，疑似作法的畫面引發熱烈討論，李洋則在事後透過IG限動回應此事。

據了解，8日台韓大戰進行到10局上半，台灣隊當時以5︰4暫時領先，輪到台灣隊陳晨威上場打擊時，轉播鏡頭拍到坐在本壘後方觀眾席，不少眼尖球迷發現，靠近計分板的男性觀眾是李洋，並注意到他在南韓投手準備投球時，雙手放在臉頰旁做出抓東西動作，神秘手勢似乎在為球員集氣或是作法，最終南韓投手投出4壞、保送陳晨威上壘。

這一幕事後被許多網友分享至Threads討論，還有人揪出台灣運動著名玄學代表「結印哥」與另一名球迷，跟李洋在同時間、不同地點擺出不同款的神秘手勢，「本後整個充滿念力」、「運動的盡頭也是玄學」、「兩面奧運金牌的結印」、「除了實力之外，台灣還贏在玄學」、「不敢相信職業級選手最終還是玄學」、「沒人說我們運動部長還有第二職業法師啊！」、「李洋部長你究竟是體育部長還是魔法部長，給我說清楚」。

此外，活動主持人蔡昀羲透過IG限動分享相關畫面，想跟其他網友確認擺出神秘手勢的觀眾是否為李洋，結果意外獲得李洋本人轉發，他還在IG限動幽默表示，當時他之所以擺出那個手勢，是因為他試圖「用魔法攻擊韓國投手」，事後還將自己當時的「施法」畫面，貼在慶祝台灣隊打贏南韓隊的社群貼文中，逗趣圖文隨即吸引大批網友朝聖。

據悉，昨（8）日不少透過電視或線上正版轉播平台觀看台韓大戰的網友，都注意到李洋擺出非常神秘的謎樣手勢。（圖擷取自「李洋/Lee Yang」臉書粉專）

