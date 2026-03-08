為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    佛光山法會竟幫「台灣隊」念疏文！網笑：東方神秘力量

    2026/03/08 21:19 即時新聞／綜合報導
    心保和尚在讀祈願疏文時，竟然提到「台灣隊」，讓網友又驚又喜。（擷取自佛光山臉書）

    心保和尚在讀祈願疏文時，竟然提到「台灣隊」，讓網友又驚又喜。（擷取自佛光山臉書）

    佛光山自3月7日起於台北小巨蛋連續舉行兩天「2026年禪淨共修祈福法會暨萬人甘露灌頂三皈五戒典禮」，吸引逾萬名信眾參與。本屆法會由住持心保和尚主持，結合19種語言疏文，帶領近百位法師及萬名信眾共修。不過，有網友發現，心保和尚在讀祈願疏文時，竟然提到「台灣隊」，讓網友又驚又喜。

    一名網友在Threads發文表示，他的家人在電視收看法會直播，沒想到住持心保和尚在讀祈願迴向的疏文時，竟然提到「2026年世界棒球經典賽台灣隊」，讓他驚喜喊，「佛光山也在為中華職棒祈福！」

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「法師沒有笑出來好厲害」、「好想翻譯成韓文讓韓國網友看到哈哈哈」、「聽到笑出來，台灣人瘋棒球，沒想到瘋到這種程度」、「科學的盡頭是玄學」、「外國人：台灣到底是什麼神秘的國家」、「真．東方神秘力量」、「韓國以為對手只有場上那些，殊不知還有輔助在旁邊上Buff」、「我真的會笑到哭出來，功力太強大了」。還有網友搞笑留言「日本：我們有大谷翔平跟山本由伸；韓國：我們有很多大聯盟選手；台灣：我們有佛光山法師跟預言家神犬萊芙。」

    有在法會現場的網友補充，「跟不知道的人解釋一下，這個階段是迴向，意思是把念佛誦經、持善佈施的功德分享給大家，包括我們的Team Taiwan」、「我在現場！師父念疏文時突然聽到台灣隊，超感動的，而且慧傳法師會前還跟大家說，剛剛台灣對韓國，我們贏了，全場都好開心，師父也好開心」。

