    首頁 > 生活

    高雄中正路「金融街」青年高分社案都更啟動 招商金額上看28.8億

    2026/03/09 15:33 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄中正路「金融街」位於亞洲金融資產管理中範圍內。（記者葛祐豪攝）

    國家住都中心推動高雄都更，位於中正路「金融街」上的新興區青年高分社案，將規劃為複合性商業辦公大樓，最快今年4月啟動招商說明會，招商金額上看28.8億元。

    國家住都中心積極拓展南台灣都市更新業務，優先推動新興區青年高分社、陸軍服務社兩處公辦都更案，前年9月經高市府公告劃定生效。

    「青年高分社案」更新地區位於新興區中正三路、忠孝一路口，面積3195平方公尺，鄰近捷運美麗島站，交通便捷且周邊商業活動熱絡，未來計畫發展成複合性商業辦公大樓，滿足地區需求，招商金額上看28.8億元。

    市議員湯詠瑜表示，這塊地目前閒置中，新興區就業人口在高雄佔比很高，劃定區域也是亞洲金融資產管理中心的範圍，規劃複合性商業設施，可帶來更國際化的金融業進駐與就業人口，迎來人口成長與薪資提升。

    立委許智傑認為，「青年高分社案」鄰近中正三路美麗島站，交通便捷，可滿足日後當地的商業發展需要，甚至結合高雄車站成為軌道經濟的一環。

    同時劃定的「陸軍服務社案」更新地區，位於高雄高商旁的復興路上，生活機能完善，目前暫時作為停車場，國家住都中心未來規劃打造成複合型住宅社區；另一處位於天祥路的三民區覆鼎金北營區案更新地區，現階段將持續整合地區內地主共同參與，考量社會高齡化趨勢，未來更新計畫也將日間照顧中心納入規劃。

    「陸軍服務社案」更新地區，位於復興路上，暫作為停車場。（記者葛祐豪攝）

    「青年高分社案」位於中正路上，原作為停車場，目前閒置中。（記者葛祐豪攝）

    熱門推播