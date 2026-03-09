不只六輕！ 麥寮首屆燈節吸20萬人次億元商機 明年續辦

麥寮首屆燈節8日閉幕，20天活動吸引20萬人次賞燈，公所估帶進逾億元商機。（麥寮鄉公所提供）

雲林麥寮鄉公所今年首次舉辦燈海節，結合春節連假推出免費採美生菜、摸文蛤、吃台灣鯛等活動，20多天吸引逾20萬人次前往賞燈，麥寮鄉長許忠富表示，推估這次活動為麥寮及周邊鄉鎮帶進逾億元商機，明年公所會持續舉辦帶動麥寮文化觀光產業。

麥寮燈節在2月14日至3月8日在社教園區辦理，主燈「幸福搖搖馬」高達8公尺，還有AI科技天燈等雙重亮點，根據公所人流統計，共吸引逾20萬人次參觀，尤其春節連假每天都湧入近萬人次。

許忠富指出，麥寮是雲林最年輕的鄉鎮，過去說起麥寮大家就想起台塑六輕，這次燈節結合拱範宮媽祖信仰文化、興華社區美生菜、海豐社區文蛤及台灣鯛等在地農漁產業，透過數位科技別出心裁有別於傳統燈會，賞燈遊客好評不斷。

許忠富說，透過這次燈節讓大家看到麥寮的文化特色、豐富農漁特產及鄉民的活力，更翻轉麥寮是工業重鎮刻版印象，不僅遊客看見不一樣的麥寮，在地鄉民也動起來，昨晚燈節閉幕活動湧入逾千名鄉親。

許忠富強調，未來公所會持續導入創新數位應用與文化行銷，帶動麥寮文化觀光產業發展。

麥寮燈節主燈「幸福搖搖馬」高達8公尺，特別吸睛。（麥寮鄉公所提供）

