2026阿里山花季3/10開鑼 面具藝術融合自然山林打造春日儀式之旅

2026阿里山花季宣傳記者會，今天在檜意森活村舉行，以阿里山風格季帶給民眾藝術與自然山林饗宴。（記者王善嬿攝）

2026阿里山花季3月10日起展開，為期1個月，林業及自然保育署嘉義分署、阿里山林業鐵路及文化資產管理處今舉辦宣傳記者會，3月10日開幕活動將以「阿里山風格季」為設計主軸，將以面具藝術融合自然山林，打造一場與眾不同的春日儀式之旅。

嘉義分署表示，近年旅人追求心靈洗滌與儀式感的旅行風潮，阿里山花季「春，櫻與音的對話」活動將於3月10日上午9點半至12點，在阿里山國家森林遊樂區沼平公園登場，跨界藝術團隊「光鍊劇團」將化身神獸，在櫻花樹下帶來「山谷幻境・神獸樂舞」移動式環境劇場表演，透過面具藝術展開櫻與音的即興對話，引領遊客走進奇幻森林，探索專屬自我的風格與內在。

請繼續往下閱讀...

為加深到訪遊客的參與感，開幕當天在阿里山生態教育館旁同時辦理2場次免費風格面具製作體驗，每場限額25名，採事先報名，3月8日中午12點正式開放，額滿即止（網址https://chiayi.forest.gov.tw/CheckUrl.aspx?Url=https%3A%2F%2Freurl.cc%2FbN1vvr）。

嘉義分署說，今年冬季氣候偏暖，園區31種櫻花品系陸續綻放，花期較早的山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻、唐實櫻已盛開，備受賞花民眾期待的「櫻王」染井吉野櫻，預計3月中旬至下旬迎來最燦爛的花況；霧社櫻、大島櫻、重瓣類的關山櫻、高砂櫻、一葉櫻、普賢象櫻，以及白木蘭、紫玉蘭、杜鵑、臺灣一葉蘭、紫藤等多種花卉，將接力綻放至4月底，阿里山花季提供遊客近2個月賞花風情。

阿里山國家森林遊樂區內阿龜櫻已盛開。（林業署嘉義分署提供）

阿里山花季3月10日開幕活動，將以面具藝術融合自然山林，打造春日儀式之旅。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法