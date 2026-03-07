苗栗縣7校熱音聯合小成發 秀出青春活力

苗栗縣七校熱音聯合小成發，各校熱音社輪番上台表演，吸引大批學生共襄盛舉。（記者張勳騰攝）

由苗栗縣政府勞工及青年發展處補助苗栗縣內7所國、私立高中學校熱音社舉辦「ROCK YOUR BODY」熱音社小成發，今（7）日下午熱鬧登場，7校熱音社成員輪番上場表演，秀出學生的青春活力。

這場音樂盛會在青年創業指揮部前廣場舉行，從下午2點開始，一直到晚上7點，來自苗栗高中、苗栗高商、建臺高中、竹南高中、君毅高中、大同高中及國苑高中的熱音社的學生們輪番上陣，秀出音樂才華，學生們透過音樂交流學習，讓這場音樂盛會不僅是表演的平台，也成為學校與學生間互動的重要時刻。

副縣長邱俐俐出席活動時指出，青年是地方發展的重要力量，透過音樂與文化活動能讓學生展現才華，並促進不同學校之間的交流與合作。未來縣府也將持續支持青年多元發展，提供更多舞台與資源，鼓勵年輕人勇於展現自我、追逐夢想。

苗縣府勞青處長王浩中指出，3月是屬於青年的季節，為推動永續發展與青年參與、實踐永續生活，將推出一系列青年行動與公共參與活動，包括「七校熱音小成發」、「生命教育青年工作坊」、「客語青輕講」、「走讀行動」、「減廢海岸淨灘」及「青年節表揚大會」等活動，透過參與實踐永續生活、體驗多元行動，展現縣府對青年事務的支持。

苗栗縣七校熱音聯合小成發，各校熱音社輪番上台表演，秀出青春活力。（記者張勳騰攝）

