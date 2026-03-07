為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖焚化爐興建公聽會 縣長參選人齊聚獨缺他

    2026/03/07 15:50 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖焚化爐興建公聽會，龍門社區活動中心擠滿關心民眾。（記者劉禹慶攝）

    澎湖焚化爐興建公聽會，龍門社區活動中心擠滿關心民眾。（記者劉禹慶攝）

    澎湖人關心的焚化爐議題，今（7）日在龍門社區活動中心舉行公聽會，會場擠滿關心民眾，國民黨徵召縣長參選人湖西鄉長陳振中、無黨縣長參選人前馬公市長葉竹林、前澎湖縣副縣長許智富等人齊聚一堂，獨缺民進黨，因尋求連任縣長陳光復大年初一摔傷昏迷，至今仍未清醒。

    由於澎湖縣垃圾處理，仰賴外縣市焚化爐代行，不僅運輸費用龐大，同時受制於外縣市態度，因此常堆積如山，屢次傳出火警，進而悶燒造成的惡臭，導致鄰近住戶困擾，因此焚化爐興建議題再次被外界提起。澎湖縣政府今日舉辦「澎湖縣環保高效綠能循環經濟園區促參民間自提推動案」公聽會。

    公聽會由環保局長蔡淇賢主持，由顧問公司進行簡報，湖西鄉長陳振中、議員蔡清續、吳政杰、許育愷、鄉代會主席陳紘諒、龍門村長洪瑞達及代表、村長、社區理事長等多人，都到場關心，由於焚化爐攸關澎湖縣垃圾處理問題，因此無黨縣長參選人葉竹林、許智富也現身會場，一時間還以為是澎湖縣長選舉公辦政見會。

    針對顧問公司規劃美輪美奐，說得天花亂墜，但出席民眾及民代並不領情，要求清楚說明回饋金、在地就業、垃圾車入場路線及安排前往台灣焚化爐參觀，以實際行動取得龍門民眾的支持，才能讓焚化爐興建順利進行，早日解決澎湖延宕多時未解的垃圾問題。

    紅羅垃圾掩埋場已多次發生火警，澎湖焚化爐興建議題再起。（記者劉禹慶攝）

    紅羅垃圾掩埋場已多次發生火警，澎湖焚化爐興建議題再起。（記者劉禹慶攝）

