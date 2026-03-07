為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉市推動「二地居」計畫 徵選獎金高達200萬元

    2026/03/07 15:54 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉市「二地居」計畫讓全台青年來嘉短居。（嘉市政府提供）

    嘉市「二地居」計畫讓全台青年來嘉短居。（嘉市政府提供）

    嘉義市推動「二地居－游牧者（Nomads）計畫」藉以吸引青年移居、活絡城市創意能量，今年邁入第3年，總獎金提高至200萬元，預計徵選至少10組青年團隊，每組最高補助20萬元，自即日起開放申請至3月21日。

    市府勞工及青年發展處長林家緯說，自2024年推動「二地居－游牧者（Nomads）計畫」以來，至今已累積徵選超過100組優秀提案，共計15組青年的精彩行動脫穎而出，每組補助20萬元，讓全台青年來嘉短居，並針對嘉市的特色議題執行創意提案，提高嘉市的關係人口，此舉更促成多組青年從短期移居至居住人口。

    在2024年的5組提案團隊中更是有1組於嘉市成立工作室，並有其他2組因執行提案期間認識在地團隊，因而決定移居嘉市就業。

    林家緯說，去年的二地居計畫，有青年善用自身果醬製作技能，獨創嘉市特色「東市焙火鳳梨」與「桃城三味」限量果醬禮盒與聯名餐點，並獲澳洲柑橘果醬大賽銀獎肯定；曾經於嘉義大學求學的青年夫妻，8年後帶著孩子透過二地居計畫展開「家庭二地居」，更於去年在嘉市簽訂三年租屋，至今仍延續二地居生活型態。

    今年二地居計畫，自即日起開放申請至3月21日，相關簡章與報名資訊可至網路下載（https://linktr.ee/chiayi2dg），或搜尋「嘉義二地居」臉書或IG。

    二地居計畫獲選團隊善用自身果醬製作技能，獨創嘉市特色「東市焙火鳳梨」與「桃城三味」限量果醬禮盒與聯名餐點。（嘉市政府提供）

    二地居計畫獲選團隊善用自身果醬製作技能，獨創嘉市特色「東市焙火鳳梨」與「桃城三味」限量果醬禮盒與聯名餐點。（嘉市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播