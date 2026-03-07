嘉市推動「二地居」計畫 徵選獎金高達200萬元

嘉市「二地居」計畫讓全台青年來嘉短居。（嘉市政府提供）

嘉義市推動「二地居－游牧者（Nomads）計畫」藉以吸引青年移居、活絡城市創意能量，今年邁入第3年，總獎金提高至200萬元，預計徵選至少10組青年團隊，每組最高補助20萬元，自即日起開放申請至3月21日。

市府勞工及青年發展處長林家緯說，自2024年推動「二地居－游牧者（Nomads）計畫」以來，至今已累積徵選超過100組優秀提案，共計15組青年的精彩行動脫穎而出，每組補助20萬元，讓全台青年來嘉短居，並針對嘉市的特色議題執行創意提案，提高嘉市的關係人口，此舉更促成多組青年從短期移居至居住人口。

請繼續往下閱讀...

在2024年的5組提案團隊中更是有1組於嘉市成立工作室，並有其他2組因執行提案期間認識在地團隊，因而決定移居嘉市就業。

林家緯說，去年的二地居計畫，有青年善用自身果醬製作技能，獨創嘉市特色「東市焙火鳳梨」與「桃城三味」限量果醬禮盒與聯名餐點，並獲澳洲柑橘果醬大賽銀獎肯定；曾經於嘉義大學求學的青年夫妻，8年後帶著孩子透過二地居計畫展開「家庭二地居」，更於去年在嘉市簽訂三年租屋，至今仍延續二地居生活型態。

今年二地居計畫，自即日起開放申請至3月21日，相關簡章與報名資訊可至網路下載（https://linktr.ee/chiayi2dg），或搜尋「嘉義二地居」臉書或IG。

二地居計畫獲選團隊善用自身果醬製作技能，獨創嘉市特色「東市焙火鳳梨」與「桃城三味」限量果醬禮盒與聯名餐點。（嘉市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法