台南七股紅蔥頭產業活動不只嘗料理 還有手作紅蔥頭棒棒糖

七股紅蔥頭產業文化活動登場，展售系列的加工品。（台南市政府提供）

台南七股紅蔥頭產業文化活動今天登場，除了系列的紅蔥頭加工品展售之外，還有紅蔥頭料理的品嘗，以及紅蔥頭棒棒糖的手作等體驗，美味行銷地方特色，市長黃偉哲出席開幕，人潮湧至，氣氛熱烈。

台南紅蔥頭約全國總產量的92%，七股更佔全國總產量的3成5，舉足輕重，正值盛產期，區農會舉辦產業文化活動，全力推廣，黃偉哲邀請大家一起品嚐以紅蔥頭入菜的在地料理，也希望透過活動讓更多民眾認識七股紅蔥頭的特色與產地文化。

黃偉哲表示，紅蔥頭是台式料理的重要佐料，無論肉燥飯、碗粿或蘿蔔糕，都少不了紅蔥頭提味；七股生產的紅蔥頭品質優良、香氣濃郁，是台灣最具代表性的產地之一，他感謝七股區農會舉辦產業文化活動，讓民眾有機會品嚐並認識在地農產。

黃偉哲也提到，七股夏季有海產、冬季有洋香瓜，全年都有優質農漁產品，值得民眾到七股走訪品嚐在地好滋味。

七股區農會指出，七股位於台灣本島最西端，緊鄰台灣海峽，受海風氣候及高鹽分土壤影響，所栽種的紅蔥頭香氣濃郁、風味獨特，品質深受市場肯定；紅蔥頭也是許多經典台式料理與庶民小吃的重材，無論拌、炸或爆香，都能為料理增添風味層次與香氣。

七股區農會規劃小丑秀與舞台帶動唱表演，並設置青年農民耕夢市集，展售新鮮紅蔥頭及相關加工產品，讓民眾近距離認識在地農產。同時安排「紅蔥扭扭樂」趣味競賽及親子DIY手作體驗，如「蔥田微光」、「蔥然心動棒」等活動，吸引許多家庭參與。

主辦單位也準備限量免費美食「紅蔥香拌線」與「七股好丸湯」，提供民眾排隊兌換品嚐，讓參與活動的民眾在逛市集與參與活動之餘，也能品味七股特色料理。

七股區農會強調，透過活動，希望讓更多民眾深入了解紅蔥頭產業與在地農村文化，今年並持續辦理「七股紅蔥頭體驗之旅」，結合專業導覽，帶領民眾欣賞鹽田、蚵棚及紅樹林等自然景觀，並走進紅蔥田體驗拔蔥農事，搭配紅蔥公仔吊飾DIY與紅蔥桂圓糕手作體驗，讓民眾在參與活動中認識地方產業特色。

七股紅蔥頭產業文化活動登場，市長黃偉哲帶領各界歸賓熱鬧開幕。（台南市政府提供）

現場還安排了手作紅蔥頭棒棒糖的體驗。（記者吳俊鋒攝）

現場還有紅蔥頭拌麵線，以及丸子湯等提供品嘗。（記者吳俊鋒攝）

