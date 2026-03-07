為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    清海無上師世界會愛心送暖關懷弱勢 2年送近5萬份純素餐盒

    2026/03/07 13:17 記者吳柏軒／台北報導
    清海無上師世界會台北小中心2年來持續提供免費餐盒，助街友、老人、長照等關懷團體，至今累計4.8萬份，不只關懷弱勢族群更推廣純素飲食。（清海無上師世界會提供）

    清海無上師世界會台北小中心2年來持續提供免費餐盒，助街友、老人、長照等關懷團體，至今累計4.8萬份，不只關懷弱勢族群更推廣純素飲食。（清海無上師世界會提供）

    為關懷弱勢族群並推廣純素飲食，清海無上師世界會台北小中心2年來持續提供免費餐盒，助街友、老人、長照等關懷團體，至今累計4.8萬份，部分受助者或工作人員也深入了解健康蔬食與環保生活的觀念，嘗試減少肉食或無肉日等，主廚陳文騫也認為，純素食物有助減少身體慢性發炎、維持神經健康、提升注意力等。

    台北小中心主廚陳文騫表示，中心自2024年5月起，每週二、週三中午持續提供免費愛心純素午餐餐盒，送往大台北地區多個關懷據點，如人安基金會萬華平安站、人安新北平安站，以及約30間康復之家、老人社區關懷服務站、長照機構與資源回收場，至今累計提供4.8萬份，以實際行動照顧身心障礙者與弱勢族群，並推廣純素。

    陳文騫說，餐盒定期更換，包含純素便當、純素漢堡、純素三明治與純素串燒等，且純素性食物富含維生素C、維生素E與多酚等抗氧化物質，有助減少身體慢性發炎反應，改善發炎引起的焦慮與情緒低落。蔬果與全穀類所含的鎂、葉酸與維生素B群，亦有助維持神經系統健康，提升專注力與思考清晰度。

    長期受助的多間康復之家紛紛迴響，除了感謝免費餐盒，減少備餐壓力，也主動邀請中心志工分享純素飲食理念，安排住民參與大型蔬食展活動等，讓大家更深入了解健康蔬食與環保生活的觀念，不少住民逐漸嘗試減少肉食，並對純素飲食產生興趣；部分住民晚餐也選擇不吃肉，或週三改成「無肉日」，也有些人體檢紅字改善等，還從中感受到台灣社會溫暖的人情味。

    清海無上師世界會台北小中心主廚陳文騫表示，純素性食物富含維生素C、維生素E與多酚等抗氧化物質，有助減少身體慢性發炎反應，改善發炎引起的焦慮與情緒低落。（清海無上師世界會提供）

    清海無上師世界會台北小中心主廚陳文騫表示，純素性食物富含維生素C、維生素E與多酚等抗氧化物質，有助減少身體慢性發炎反應，改善發炎引起的焦慮與情緒低落。（清海無上師世界會提供）

    長期受助的團體除了感謝免費純素餐盒，也藉此更深入了解健康蔬食與環保生活的觀念。（清海無上師世界會提供）

    長期受助的團體除了感謝免費純素餐盒，也藉此更深入了解健康蔬食與環保生活的觀念。（清海無上師世界會提供）

