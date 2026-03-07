雲林斗南馬鈴薯節登場 千人下田體驗採收親子嗨翻

大小朋友開心拿著挖出的馬鈴薯合照。（記者李文德攝）

2026斗南馬鈴薯節今（7）日在他里霧埤公園盛大展開，除有千份馬鈴薯料理免費品嚐外，最重頭戲的「千人挖馬鈴薯體驗」，讓大小朋友走入0.4公頃田園體驗採收樂趣。不少小朋友開心地亮出個頭巨大的馬鈴薯，直呼「好好玩」。

雲林馬鈴薯種植面積約1200公頃，占全國4成以上，其中以斗南鎮種植約500公頃，為最大馬鈴薯出產地，主要集中在將軍、阿丹、新崙、田頭里。鎮公所表示，每年11月左右為種植季節，隔年農曆春節前後採收，去年馬鈴薯生長期間並無雨水影響，農民普遍反映產量成長，目前產地均價每公斤30元左右，價格穩定。

今鎮公所舉辦馬鈴薯節，提供千人份馬鈴薯圓、薯餅、可樂餅、薯條等料理讓民眾免費品嚐產地直送的美味。而最重頭戲的「挖馬鈴薯」活動，11點正式展開，廣達0.4公頃的馬鈴薯田開放讓大小朋友一同採收，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、許宇甄、斗南鎮長沈暉勛等人也一同下田體驗。

採收活動開放不久，田園全都擠滿了眾多親子朋友，有的人戴著手套就朝著田挖掘，更有經驗豐富的民眾拿著鏟子、鋤頭不斷耙著土，一堆馬鈴薯從土堆竄出，不少民眾開心地將滿滿收穫裝入袋。一堆小朋友看到馬鈴薯破土而出，更是發出「哇！」的驚嘆聲。

家長表示，常常都吃馬鈴薯相關的料理，從不知產地在哪，第一次實際下田體驗採收，也進一步讓小朋友知道農民們從耕種到採收的辛勞。

沈暉勛表示，此次免費採收體驗共可以採收約5萬7000顆馬鈴薯，希望讓大家更了解斗南是馬鈴薯的故鄉，目前該農產價格穩定且親民，大家可新台幣支持農民。

張麗善說，斗南是馬鈴薯重要產區之一，許多農民種植大都與國內食品大廠契作，作為馬鈴薯加工製品，農民不斷精進栽培管理技術，品質深獲肯定。

斗南鎮公所今天舉辦馬鈴薯節，重頭戲的千人挖馬鈴薯活動，讓大家不亦樂乎。（記者李文德攝）

活動現場還準備千份馬鈴薯料理讓大家品嚐產地直送的滋味。（記者李文德攝）

斗南鎮公所今天舉辦馬鈴薯節，重頭戲的千人挖馬鈴薯活動，讓大家不亦樂乎。（記者李文德攝）

