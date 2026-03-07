為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆仁愛市場3/16起2樓停業整修 吃美食等一等

    2026/03/07 12:42 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市公有仁愛市場是市區重要傳統市場之一。（記者盧賢秀攝）

    基隆市公有仁愛市場是市區重要傳統市場之一。（記者盧賢秀攝）

    基隆市仁愛市場2樓美食深受民眾喜愛，不輸廟口小吃，許多遊客專程來仁愛市場吃美食，但市場的冷氣設備30多年未更新，夏日民眾酷熱難耐。基隆市政府將於3月16日起汰換仁愛市場2樓冷氣空調設備，2樓全面停業2個月，想吃美食的民眾要等一等。

    仁愛市場是基隆市重要傳統市場之一，1樓販售生鮮蔬果，2樓美食雜貨，美食攤日式料理、烏龍麵、牛肉麵、米苔目等，都頗有名氣，許多遊客專程來仁愛市場吃美食。

    不過，該市場的冷氣空調系統30多年未更新，盛夏時冷氣不冷，再加上美食攤料理熱氣，民眾吃得滿身大汗，經爭取中央補助經費，將停業2個月全面更新冷氣空調。

    市府產業發展處長蔡馥嚀表示，仁愛市場2樓長年深受消費者喜愛，為因應設備老舊及提升節能效益，市府爭取經濟部補助1170萬元，市府也自行編列2800萬元，辦理空調系統全面更新工程。透過汰換高效能節能設備，不僅可改善室內空氣品質與體感舒適度，同時亦可降低能源消耗。

    施工期間，為確保工地安全及掌握施工進度順利推動，仁愛市場2樓攤商將全面暫時停止營業，並封閉市場1樓通往2樓之所有通道，禁止人員進入，以維護公共安全。1樓攤商均維持正常營業，生意不受影響。

    基隆市仁愛市場2樓美食出名，市府3月16日起停業2個月全面汰換冷氣空調設備。（記者盧賢秀攝）

    基隆市仁愛市場2樓美食出名，市府3月16日起停業2個月全面汰換冷氣空調設備。（記者盧賢秀攝）

