北市都更、危老廢土去化 首例完成推薦送台北港

台北市都更、危老案廢土可直接送到台北港收容，台北市都市更新處日前完成首例推薦。（台北市更新處提供）

內政部今（115）年元旦起實施剩餘土石方全流向管理政策，全台土方因缺乏合法去化管道，影響不少工程進度；台北市政府跟中央溝通後修正相關作業要點，都更、危老案廢土可直接送到台北港。首件都市更新案廢土已在3月初完成推薦運送台北港收容，台北市都市更新處表示，有助都市更新與城市建設穩定推動。

台北市政府今年1月16日修正發布「臺北市政府辦理非公共工程運送營建剩餘土石方至臺北港作業要點」，經市府目的事業主管機關推薦、具公益性或符合政策目的的民間建築工程，營建剩餘土石方可申請運送至台北港收容。市府已在2月10日公告相關作業流程，其中適用都市更新條例的建築工程案件，由更新處擔任推薦機關，協助都更實施者向台北港申請土石方收容。

請繼續往下閱讀...

更新處說明，依「臺北市政府辦理民間工程運送營建剩餘土石方至臺北港作業流程」，申請人（即都更案實施者）須檢具餘土計畫備查函、進場計畫書、進場切結書及自主檢查表等資料送推薦機關審查，經推薦後由機關協助至臺北港物流倉儲區土方交換作業平台提出申請。

案件通過後，申請人再提供SGS驗土報告、紅火蟻檢測報告及工程基本資料並繳交保證金，經台北港確認後核發土方交換案啟動通知書，後續即可產製土方聯單並向建管處辦理相關程序。

更新處表示，目前首件都更案件已推薦並進入台北港申請收容程序中，市府同步蒐集申請過程中的相關意見，持續優化作業流程，以提升制度運作效率，協助都市更新與城市建設穩定推動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法