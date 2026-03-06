為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北市高中職國際教育博覽會 線上即起開跑、實體展3/21登場

    2026/03/06 11:31 記者黃子暘／新北報導
    今年度「新北市高中職國際教育博覽會」實體展覽將於3月21日在市民廣場登場。（記者黃子暘攝）

    今年度「新北市高中職國際教育博覽會」實體展覽將於3月21日在市民廣場登場，教育局長張明文表示，今年博覽會主題為「不思議的幸福」為主題，主打「AI×國際×一站式升學職涯探索」，整合「選校選科、升學進路、未來職涯」，線上博覽會即日起已經開跑，親師生可隨時隨地可查詢升學與職涯資訊，3月21日實體展覽集結140多個攤位齊聚，也結合人力銀行打造「AI興趣測驗」專區，結合測驗解析與現場諮詢，協助學生更快掌握自身特質，邀請北北基桃親師生一起參與。

    張明文指出，除了與104人力銀行合作打造「AI興趣測驗」專區外，博覽會也推出「AI專區職群全攻略」，集結科技、國際與適性特色科系亮點，以專區式導覽引導學生快速理解「未來紅什麼、產業要什麼」，找到最適合的學習與職涯路徑；這次博覽會集結全國71所大專校院、新北市60所高中職、國際學校及建教產業，並擴大策展模式，規劃十大主題專區，涵蓋AI、醫護、藝術、國際、產學合作、104職涯、生涯輔導、高中職、大專校院及12年國教宣導等，協助國高中學生在升學與志願選填前，掌握更完整的選擇資訊。

    國際展區部分，張明文說，美國、加拿大、澳洲、紐西蘭及日本等國持續參與擺攤，香港教育大學也首度參展，介紹雙聯學制與國際課程。

    教育局補充，線上博覽會平台即日起已經開跑，為鼓勵「線上線下」同步探索，市府也規劃百項獎品好禮抽獎活動，包括iPad、Switch等人氣獎品。

