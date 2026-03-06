台東砸300萬推永續觀光 遴選30家業者、最高補貼18萬

參與業者認真聽講計畫內容與申請共3百萬補助流程。（記者劉人瑋攝）

為持續推動永續觀光、落實在地產業低碳轉型，台東縣政府今（6）日辦理「2026臺東永續觀光產業輔導」遴選說明會，縣府將遴選30家在地旅宿餐飲等業者，提供總額300萬元的產業輔導補貼，縣長饒慶鈴指出，希望匯集更多力量參與推動「台東慢旅品牌」。

「2026臺東永續觀光產業輔導」遴選計畫即日起開放報名，至3月19日（星期四）23:59截止，申請對象為臺東縣內食、住、行、購、樂等相關觀光旅遊產業。計畫分為種子型與積極型業者為補貼對象，及提供國際永續認證補貼等，每一入選業者還可以獲得5萬元至18萬元等輔導補貼金，亦同步獲有顧問輔導、永續轉型支持、品牌行銷協助與進修課程。

饒慶鈴表示，臺東慢經濟是將自然、文化與生活重新整合，推出體驗式的臺東慢旅，兼顧環境友善、文化尊重與產業共榮，和其他縣市走出不一樣的觀光發展之路，去年輔導20家在地旅宿、4家餐飲及4家遊程業者，1家文創及1家伴手禮業者，從永續觀念建構到實際行動，協助進行永續認證、碳足跡盤查與計算、環境永續設備升級及綠色行銷，系統性推動產業轉型，累積完成逾90組永續行動模組。去年也成功上架11條臺東慢旅主題遊程，吸引5000人次以上參與，以一日遊及二日遊旅遊型態平均消費估算，創造超過2000萬元觀光消費效益。

觀光旅遊處長卜敏正指出，去年共有6家業者、 10個場域通過國際永續旅遊認證「GTS好旅行標章」查核程序，其中「晉領號賞鯨」與「布客森林民宿」更取得銀級標章肯定，顯示臺東觀光產業已逐步建立與國際接軌的永續實力。

參與業者認真聽講計畫內容與申請共3百萬補助流程。（記者劉人瑋攝）

