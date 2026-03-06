世界咖啡烘豆賽亞軍進駐 高雄國際精品咖啡展登場

高雄國際精品咖啡展今登場。（記者王榮祥攝）

連同世界咖啡烘豆賽亞軍在內，共50家來自全台知名咖啡生豆商、設備商、烘焙品牌與周邊器材商齊聚，高雄國際精品咖啡展今起連4天，在高雄展覽館登場。

業者說明，台灣咖啡族群持續擴大，每年市場約800億元，原本商業咖啡占比近99%，近幾年則是精品咖啡大步邁進，從個位數加大到逾10%，顯見越來越多民眾懂得、也樂意嘗試精品。

過往高雄咖啡相關展覽多與其他展覽合併，鑒於咖啡市場越來越大、及咖啡族群越來越明確，平台業者首度嘗試在高雄策畫較具規模的獨立精品咖啡展，吸引更多對咖啡有興趣、願意品味多元咖啡的客群。

高雄國際精品咖啡展今起至3月9日，在高雄展覽館登場，邀請即將代表台灣出征世界咖啡烘豆賽的前世界烘豆賽亞軍黃宥澄等，共50家知名咖啡生豆商、設備商、烘焙品牌與周邊器材商齊聚；同步還請來柬埔寨、印尼、泰國、香港、馬來西亞等各國與地區的咖啡，讓咖啡族群一次就能體驗世界最新咖啡潮流精品風味。

高雄國際精品咖啡展今登場，共50家來自全台知名咖啡生豆商、設備商、烘焙品牌與周邊器材商齊聚。（記者王榮祥攝）

即將代表台灣出征世界咖啡烘豆賽的前世界烘豆賽亞軍黃宥澄，專業說明精品咖啡的好。（記者王榮祥攝）

