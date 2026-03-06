為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宜蘭農漁產插旗東京 「宜蘭嚴選」產品首度進入日本實體零售通路

    2026/03/06 11:05 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭縣政府將帶隊參加東京國際食品展，今舉行行前記者會宣佈一項好消息，宜蘭嚴選的農漁產加工品，將首度進日本實體零售通路。（記者游明金攝）

    宜蘭縣政府將帶隊參加東京國際食品展，今舉行行前記者會宣佈一項好消息，宜蘭嚴選的農漁產加工品，將首度進日本實體零售通路。（記者游明金攝）

    宜蘭農漁產品成功插旗東京，縣府連續3年帶隊參加東京國際食品展，今年更首度促成「宜蘭嚴選」10種農漁產加工品，進入日本實體零售通路「誠品生活日本橋」上架販售，從參展接單到實質通路銷售，為宜蘭農漁民建立穩定外銷出口管道，邁出關鍵的一大步。

    宜蘭縣政府自2024年開始帶隊參加東京國際食品展，包括各鄉鎮市農會推出的各項農特產品，今年3月7日至11日將再度到東京參展。縣府今舉行展前記者會，除說明將有23項宜蘭產品參展，更宣佈一項好消息，宜蘭嚴選的農漁產加工品，將首度進日本實體零售通路「誠品生活日本橋」上架販售。

    上架品項包括金柑氣泡蜂蜜酒、豆豆米脆脆、素馨紅茶、蘭陽五農米、金棗核桃糕、羅董特濃台灣豆豆奶、魩魚米香、甜心芭樂果凍、蔥小子蘇打餅及嬌澳蝦餅等，充分展現宜蘭兼具農業與海洋特色的產業優勢。

    代理縣長林茂盛說，宜蘭農漁產品能在日本上架，是宜蘭縣政府系統性拓展日本市場重要的一步，過去都只是在會場參展接單，這次是首次由縣府整合農會、漁會產品，以「宜蘭嚴選」品牌形象在日本通路推出，希望透過這次合作，讓更多日本消費者認識宜蘭優質產品，為日本市場通路打下基礎。

    林茂盛指出，日本市場對食品安全與品質要求嚴謹，宜蘭農漁產品能順利通過通路選品機制並上架販售，代表在品質管理、加工能力與品牌形象，已具備進軍國際市場的實力與水準。

    縣府表示，縣府未來將以年度計畫方式持續參與東京食品展等國際專業展會，逐步擴大海外通路據點與上架品項，建構完整供應鏈與品牌形象，讓宜蘭農漁產品在國際市場站得更穩、走得更遠。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    宜蘭嚴選的農漁產加工品，將首度進日本實體零售通路「誠品生活日本橋」上架販售。（記者游明金攝）

    宜蘭嚴選的農漁產加工品，將首度進日本實體零售通路「誠品生活日本橋」上架販售。（記者游明金攝）

