台北花伴野餐28日登場 推《Pokémon GO》限定遊戲

「2026台北花伴野餐」相關活動將於3月6日中午12時起在ACCUPASS開放報名，只要報名成功並實際參加者，皆可獲得活動限定版野餐墊。（北市觀傳局提供）

台北花伴野餐將於28、29日在大安森林公園登場，台北市府觀光傳播局指出，今年活動升級成週末2天，規劃「咖啡派對」、「美力運動」及「親子毛孩」三大主題野餐區，結合咖啡、音樂，同時串聯草地瑜伽、親子毛孩裝扮秀及國際特色主題市集，更首度攜手全球人氣手遊《Pokémon GO》合作，為花季帶來全新體驗。

觀傳局表示，28日至4月6日期間，民眾可以在每天的上午10點到下午6點，打開手機捕捉寶可夢，邊體驗《Pokémon GO》花季限定遊戲內容，邊享受春日戶外遊戲樂趣，園區內也將展出大型寶可夢氣球。

28、29日將舉辦線下限定活動，現場設置《Pokémon GO》主題攤位和《Pokémon Pokopia》遊戲體驗，玩家完成《Pokémon GO》指定任務後，有機會兌換限量好禮；同時也可於多款主題裝置前拍照留念，還有「皮卡丘」與「伊布」見面會。

觀傳局說明，今年規劃的三大主題野餐區各具不同特色，「咖啡派對野餐區」結合音樂與咖啡元素，邀請DJ帶來現場音樂演出及咖啡職人進行手沖示範，同時搭配花卉主題手作課程。「美力運動野餐區」推出結合頌缽與精油芳療的草地瑜伽及皮拉提斯課程，同時設置「台北地標充電站」運動設施，讓民眾在綠意中享受戶外運動的樂趣。「親子毛孩野餐區」則透過泡泡、氣球以及親子與毛孩裝扮秀，打造適合全家同樂的場域。

此外，今年以「國際主題」打造異國市集，精選亞洲、歐洲與美洲特色咖啡、美食及文創手作，除集結臺北特色咖啡店，也能品嚐珍珠奶茶、刈包、日本飯糰、印度酸子酥球、荷蘭焦糖煎餅、德國豬腳及加拿大帕尼尼等多元異國美食，活動也串聯超過60間特色店家推出為期一個月的「花伴野餐跑咖活動」，即日起至3月31日，民眾至合作店家完成指定任務即可獲得店家優惠。相關報名活動自今（6）日中午12時起在ACCUPASS開放，報名成功並實際參加者，皆可獲得限定版野餐墊及多項好禮。

今年更首度攜手全球人氣手遊《Pokémon GO》合作，為花季帶來全新體驗。（北市觀傳局提供）

