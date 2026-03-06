為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    楊梅中山路變電箱旁電線竄火民眾直呼可怕 楊梅國小部分停電

    2026/03/06 11:03 記者周敏鴻／桃園報導
    楊梅區中山路邊1處變電箱旁電線今早莫名起火，民眾不敢強行通過，被迫改繞馬路。（圖由桃園市政府提供）

    楊梅區中山路邊1處變電箱旁電線今早莫名起火，民眾不敢強行通過，被迫改繞馬路。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市楊梅區中山路人行道上1處變電箱旁電線，今天上午7點多不明原因起火燃燒，還冒出幾陣白煙、黑煙，讓趕著上班上學的民眾看到直呼「好可怕」，也被迫繞走馬路車道通過，火勢雖10分鐘左右被消防單位撲滅，但已造成楊梅國小內大部分區域停電，校方應變安排教學以講授方式進行，學生都正常上課。

    桃園市政府消防局勤務指揮中心上午7點52分接獲報案，派遣楊梅消防分隊出動5人3車趕往救援，上午8點2分撲滅火勢，起火原因與損失待進一步調查。

    這起火警意外導致緊鄰的楊梅國小除1棟教學大樓正常供電，其餘地區都停電，學校表示，台電公司已派員緊急搶修，備用發電機也啟用進行彈性使用，老師教學以講授方式進行，學生都正常上課。

    台電人員說，實勘發現楊梅國小低壓引上管疑似有外力破壞，才引發低壓導線燒損，考量該處之前曾發生低壓導線失竊情形，台電將與校方研商在校內埋設自備管與台電低壓管銜接的可行性，盼能徹底解決該校供電受影響的問題。

