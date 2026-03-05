桃竹苗中濃霧能見度恐不足200公尺 14縣市防強風

今晚至明晨台中以北地區有局部低雲或霧影響能見度，桃園、新竹、苗栗及台中已或將出現能見度不足200公尺的現象。（擷取自中央氣象署）

中央氣象署今晚（5日）10點30分發布濃霧特報，今晚至明（6日）晨台中以北地區有局部低雲或霧影響能見度，桃園、新竹、苗栗及台中已或將出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

中央氣象署今晚10點30分發布強風特報，東北風增強，今晚至明（6日）晚新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。

在戶外請小心因強風造成路樹、不堅固建築或定置物（如鐵皮屋、貨櫃及電線桿等）脫落或掉落；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

今晚至明晚新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。（擷取自中央氣象署）

