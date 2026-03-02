擊破抗藥性危機 中山大學「一鍋燉煮」合成加速新藥開發

中山大學化學系副教授廖軒宏與林渝亞團隊，透過「一鍋燉煮」的製藥技巧，大幅提升新型藥物合成效率。（中山大學提供）

大量抗生素的使用，使細菌產生抗藥性而導致藥品失效，中山大學化學系副教授廖軒宏與林渝亞團隊運用「一鍋燉煮料理」的製藥技巧，立體合成新型藥物，有助於加速新藥的開發。

林渝亞指出，傳統製藥的合成方法如同「拼樂高積木」，每次通常只能讓2種原料反應，結構複雜的藥物分子必須一步一步慢慢堆砌，不僅耗時，能創造出的分子變化也相當有限，已不敷應對快速變異的疾病需求。

為此，中山大學研究團隊採用了被稱為「多組份反應」的策略，其概念宛如「一鍋燉煮料理」，優點是能在單一操作中將所有反應物一次放入鍋中結合，只要稍微替換其中1種「食材」（原料），就能在短時間內產出結構完全不同的分子，讓科學家得以極高的效率尋找潛在新藥。

廖軒宏進一步說明，這項研究就像為新藥開發打開了一條更快速的捷徑，帶來3個關鍵突破。首先，能在短時間內大量產生不同的新分子，大幅提升尋找潛在藥物的效率；其次是讓分子「站起來」，立體合成有助於分子在人體內精準找到正確位置時，為未來提升療效與降低副作用帶來新契機；最後是進一步打造出過去少見的嶄新分子骨架，為藥物設計開拓全新想像空間。

研究團隊也嘗試把這套方法應用在大家熟知的藥物如止痛消炎藥、降血脂藥、類固醇與胺基酸等重要物質。結果顯示，這項技術不僅能創造全新的分子，也有機會為現有藥物帶來「立體升級」，為未來醫療發展增添更多可能。

研究團隊強調，在短時間內完成數量繁多且結構新穎的3D立體分子，期待該研究方法加速整體藥物開發進程，縮短新型藥物開發的時間，以促進人類健康福祉。此研究成果獲權威期刊《應用化學》（Angewandte Chemie）刊登。

廖軒宏與林渝亞團隊研究成果獲權威期刊《應用化學》 刊登。（中山大學提供）

中山大學化學系副教授廖軒宏。（中山大學提供）

