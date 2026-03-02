新北大漢橋拆除機車分隔島 3/10起夜間交管、縮減汽車道

新北市養護工程處將於3月10日起辦理大漢橋機慢車專用道實體分隔島拆除工程，施工期間縮減部分車道。（新北市工務局提供）

新北市政府辦理大漢橋機慢車專用道實體分隔島拆除工程，將於3月10日起動工，預計5月31日前完成，施工期間縮減汽車道，機車騎士夜間須改道行駛快車道，並依照施工告示牌面，配合現場交維人員導引通過。

新北市工務局長馮兆麟表示，大漢橋為連接板橋與新莊的交通要道，車流量龐大，尖峰時段常有塞車情形。為優化機車行駛空間，提升整體交通安全，市府交通局綜整各方意見，並審慎評估使用需求及安全，決定拆除機慢車道實體分隔島，由養護工程處負責施作，提升機車騎士安全，同時改善車流順暢度。

養工處長鄭立輝指出，為降低對交通衝擊，工程採分階段方式辦理，每日晚間10時至隔天上午6時施工，第一階段拆除板橋往新莊方向分隔島，預計4月30日前完成；第二階段拆除新莊往板橋方向分隔島，預計5月31日前完成，白天未施工時，機車道將恢復正常通行。

養工處提醒，施工期間將縮減部分車道，用路人行經工區時應減速慢行、提高警覺，以確保安全，若工程期間有封路或改道情形，將提前發布新聞通知。

新北市大漢橋為連接新莊和板橋的重要橋梁，為提升機車騎士安全，將拆除實體分隔島。（新北市工務局提供）

