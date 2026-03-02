為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    逾百萬人潮228連假衝台南 旅宿整體住用率逾9成

    2026/03/02 12:36 記者王姝琇／台南報導
    鹿耳門聖母廟逾百萬人次欣賞璀璨煙火與無人機表演、搶春牛活動。（南市觀旅局提供）

    今年228連假遇上好天氣，吸引國內外旅客走訪府城巷弄。南市觀旅局統計，228連假期間景點觀光人次相較去年同期成長逾1成，3天假期景點累計逾123萬旅客人次，旅宿整體住用率逾9成，很多旅館一房難求。

    台南市長黃偉哲表示，感謝所有遊客將台南作為旅遊首選，市府與旅遊業者共同合作，連假期間提供優質旅遊體驗，讓各地遊客在充滿文化底蘊與自然美景的城市裡度過美好假期，歡迎大家在元宵節當天再回到台南一起瘋元宵。

    今年228連假台南各商圈、老街等觀光熱點，如國華海安商圈、小西門商圈、南紡購物中心、孔廟園區、赤崁園區、台南市立圖書館新總館及三井OUTLET周邊商圈，遊客漫遊巷弄間感受府城生活節奏與美食文化，整體累計逾93萬人次到訪。

    戶外親子、博物館及文化園區連假也累計逾30萬人次。加上各地舉辦特色活動，鹿耳門聖母廟花火迎春，有逾百萬人次欣賞璀璨煙火與無人機表演；台南古都國際半程馬拉松在連假最後一天清晨熱血開跑，吸引逾2.5萬人參賽，規模再創新高。

    南市觀旅局長林國華表示，接下來正值元宵節，各式元宵燈節活動與傳統慶典仍在台南各地持續升溫，如月津港燈節、龍崎空山祭及新營波光節等燈會，元宵當天重頭戲的鹽水蜂炮也是精采可期。

    國華海安商圈逛街人潮絡繹不絕。（南市觀旅局提供）

