中東局勢升溫！ 旅遊業者停售「杜拜」行程

美國、以色列2月28日對伊朗發動攻擊，伊朗隨後對海灣地區的美、以基地進行報復，導致中東航班中斷。（路透）

美以在2月28日發動「史詩怒火行動」，針對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗隨後對海灣地區的美、以基地進行報復，許多中東航班中斷；據觀光署截至上午統計，仍約有64團、1725名旅客受影響，可樂旅遊表示，將協助滯留歐洲旅客陸續返台，並暫停銷售3月底前杜拜商品，協助尚未出發旅客變更行程；雄獅旅遊也說，3月8日前出發的杜拜團體皆取消出團。

外交部今宣布，將巴林、阿曼、科威特、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯（不含邊界特定地區）及卡達等6國旅遊警示燈號由「黃燈」升至「橙燈」。

可樂旅遊表示，因美伊戰爭及領空關閉等因素，影響部分歐洲團體行程延誤及取消，目前將以旅客安全與權益為最優先考量，協助滯留歐洲旅客陸續返台。另，外交部已將阿拉伯聯合大公國旅遊警示燈號為「橙色」，因此將暫停銷售3月底前杜拜商品，並協助尚未出發旅客變更行程。旅客若想取消行程，將依國外旅遊定型化契約第14點規定辦理退費。

雄獅旅遊說明，針對美伊戰爭情勢影響，會以旅客安全為最高原則，日前已成立專案小組即時掌握團體動態，並與航空公司及當地單位密切聯繫。目前杜拜1團行程中，團員均安，行程調整以室內活動為主。

雄獅旅遊續指，3月8日前出發的杜拜團體皆取消出團，並依「國外旅遊定型化契約」第14條辦理，提供轉團優惠（短線1,000元、長線2,000元），後續將依最新情勢與航班狀況彈性調整，確保旅客安全與權益。

五福旅遊表示，阿聯酋航空、阿布達比航空不是該公司主力航空，主要以聯營形式為主，目前沒有團隊受困在當地，後續如果原本搭乘阿聯酋航空的旅客，將會協助客戶進行轉移到其他航空公司或是取消團體。

中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽表示，雖然此次屬於戰爭行為、不可抗力的因素滯留，但很多保險部分是不理賠的，因此旅客損失、旅行社損失將會比以往擴大。

觀光署表示，旅客參加旅行社辦理的中東或歐洲團，因戰爭影響致中東領空關閉航班取消，屬於不可歸責於雙方當事人事由，旅客取消行程得依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點規定辦理，即旅行社於扣除行政規費及已支付的必要費用後應將餘款退還旅客，不過，李奇嶽指出，原定出發的旅行團因戰爭而取消出團，旅行社也會因為後續旅館費用付出而不一定會退費，雖然旅行社須檢具證明，但後續可能會出現旅行社與旅客上認知落差，因此若需要協調，可找品保協會進行協調。

原訂昨日出發前往土耳其旅遊的陳姓旅客，也因為此次戰爭而受影響。她說，本來行李都打包好了，看新聞知道領空封鎖之後，開始有團員在群組詢問旅行社，但旅行社卻未主動通知大家後續處置，一直到當天下午2點多，旅行社才通知班機及旅行團取消，「理解旅行社應該很忙，要優先處理在國外的旅客，不過旅行社應該可以更早判斷能否出團，也希望能盡快告知後續處理情形。」

陳姓旅客說，雖然戰爭是不可抗力因素，可能不能全額退費，ESIM、保險等也都不能退，甚至可能不能理賠，雖然很無奈，但理解這是無可避免的事情。

