中台灣燈會主燈昨晚7點突停電 觀旅局:後台音響訊號線接頭脫落

中台灣燈會姆明一族昨晚七點主燈突停電無法運作（網友Yuuuu-10.02授權提供）

中台灣燈會明天就要結束，但姆明一族的主燈卻在昨晚7點突然停電，在網路上引發討論，台中市政府觀旅局表示，中台灣燈會昨晚19:00場的主燈秀延後展演，原因為後台音響訊號線接頭脫落，經策展團隊立即巡檢重新插上接頭並加固後即恢復運作，並於19:10廣播主燈秀於19:15正常展演。

今年台中市的中台灣燈會以國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」為號召，相當受到歡迎，由於只剩2天，很多人都趕著昨晚是228連假最後一晚去觀賞，不過，主燈卻在晚上7點時突然停電，無法運作，很多民眾在網路threads分享停電的照片。

有網友PO文說「台中燈會主燈壞掉，認真趕工的工作人員」，底下有很多網友回應，「等超久結果烙賽，旁邊的小孩還說沒電了」「有在動沒有音樂尷尬」，有網友諷刺「這樣才會滿意第一啊，國民黨市府辦的不意外」「超好笑」。

對此，觀旅局表示，原因為後台音響訊號線接頭脫落，經策展團隊立即巡檢重新插上接頭並加固後即恢復運作，並於19:15正常展演。為避免類似情況再發生，觀旅局已要求策展團隊持續落實主燈區巡檢機制，並督責後台工作人員加強管制人員進出，將「極光下的姆明谷」最美的模樣，呈現在現場民眾眼前。

觀旅局也說，中台灣燈會口碑持續發酵，於228連假再現賞燈人潮，不僅到訪人次創近4年新高，據電信數據統計分析參觀人次，更有逾4成為外縣市民眾造訪，展期尾聲仍有超強吸引力。

threads網友「水水」授權畫面：

