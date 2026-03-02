首例！ 高雄棗變身「蜜棗狗」插旗日本「農民兒童節」

高雄棗創意打造「蜜棗狗」，搭配紅肉火龍果萌翻東京。（市府提供）

高雄市農業局首度搶攻日本超人氣親子農業盛會「農民兒童節」，將高雄棗創意打造「蜜棗狗」，搭配紅肉火龍果萌翻東京，創下15年來首例受邀海外政府農業機構，凸顯高雄農產品質獲得日本肯定，也為於10日登場「2026東京國際食品展」暖身行銷。

日本農業法人協會主辦「農民兒童節」邁入第15屆，以「為孩子與農業搭起橋梁」為核心理念，結合專業農民展售、食農工作坊與農機體驗活動，每年吸引超過親子5萬人參與。

今年集結90家日本頂尖農企業與機構規模再創新高，力邀高市農業局加入，不僅突破15年來僅推廣日本本土農業慣例，更象徵高雄農產品質與品牌力，獲得日本高度肯定。

高雄市農業局將高雄蜜棗打造全新二次元IP角色「蜜棗狗」，一顆顆翠綠飽滿的高雄蜜棗，穿上專屬設計的表情果套，瞬間變身笑容燦爛「蜜棗狗」，象徵台灣農業「自然、誠實、甜蜜、幸福」的精神。

尤其高雄蜜棗清脆多汁、果肉細緻鮮甜，許多日本家長表示，第一次品嚐帶有獨特清香的蜜棗，對台灣水果品質留下深刻印象。

高雄紅肉火龍果也同步亮相，鮮豔紅潤、營養豐富，也擄獲愛美與健康族群目光，提升高雄首選品牌辨識度，也為市場拓展打下良好基礎。

