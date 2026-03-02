為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    首例！ 高雄棗變身「蜜棗狗」插旗日本「農民兒童節」

    2026/03/02 11:49 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄棗創意打造「蜜棗狗」，搭配紅肉火龍果萌翻東京。（市府提供）

    高雄棗創意打造「蜜棗狗」，搭配紅肉火龍果萌翻東京。（市府提供）

    高雄市農業局首度搶攻日本超人氣親子農業盛會「農民兒童節」，將高雄棗創意打造「蜜棗狗」，搭配紅肉火龍果萌翻東京，創下15年來首例受邀海外政府農業機構，凸顯高雄農產品質獲得日本肯定，也為於10日登場「2026東京國際食品展」暖身行銷。

    日本農業法人協會主辦「農民兒童節」邁入第15屆，以「為孩子與農業搭起橋梁」為核心理念，結合專業農民展售、食農工作坊與農機體驗活動，每年吸引超過親子5萬人參與。

    今年集結90家日本頂尖農企業與機構規模再創新高，力邀高市農業局加入，不僅突破15年來僅推廣日本本土農業慣例，更象徵高雄農產品質與品牌力，獲得日本高度肯定。

    高雄市農業局將高雄蜜棗打造全新二次元IP角色「蜜棗狗」，一顆顆翠綠飽滿的高雄蜜棗，穿上專屬設計的表情果套，瞬間變身笑容燦爛「蜜棗狗」，象徵台灣農業「自然、誠實、甜蜜、幸福」的精神。

    尤其高雄蜜棗清脆多汁、果肉細緻鮮甜，許多日本家長表示，第一次品嚐帶有獨特清香的蜜棗，對台灣水果品質留下深刻印象。

    高雄紅肉火龍果也同步亮相，鮮豔紅潤、營養豐富，也擄獲愛美與健康族群目光，提升高雄首選品牌辨識度，也為市場拓展打下良好基礎。

    高雄棗創意打造「蜜棗狗」，搭配紅肉火龍果萌翻東京。（市府提供）

    高雄棗創意打造「蜜棗狗」，搭配紅肉火龍果萌翻東京。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播