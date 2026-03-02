台灣燈會「天空的馬格努斯」 巨型互動裝置首度公開

「產業光廊」燈區的大型互動裝置「天空的馬格努斯」。（嘉義縣政府提供）

2026台灣燈會將在明天（3月3日）登場，嘉義縣府昨晚進行「產業光廊」燈區的大型互動裝置「天空的馬格努斯」彩排，以無人機拉起30公斤重的巨偶，加上舞者的曼妙舞姿，以多元表現形式演出。

縣府經發處表示，「產業光廊」燈區以嘉義企業為核心策展主軸，融合創新科技、多元宇宙與綠色永續理念，透過光影藝術打造城市產業升級的沉浸式體驗場域。

大型互動裝置「天空的馬格努斯」由國科會贊助，並由台大、交大、南藝大、中國醫藥大學及實踐大學師生共同創作，結合嘉義縣的無人機產業，突破以往只能呈現遠距離點陣排列圖像的方式，獨創的雷射無人機、現代舞蹈、影像投影等多元表現形式演出。

南藝大動畫藝術與影像美學研究所副教授羅禾淋表示，此次創作共動用20台無人機，其中包括具備承重能力（可拉起30公斤重的巨偶）的特殊無人機，演出團隊約有40人，含4位舞者、15位無人機操作團隊成員、15位負責光雕、影像與聲音的技術人員，以及3位操偶師等。

為了讓無人機拉起巨偶，設計團隊在巨偶內部充入氦氣，羅禾淋說，每場演出前，團隊會進行安全宣導，若遇到強風或大雨，無人機演出可能隨時暫停，並改由其他備案演出方式進行。

嘉義縣長翁章梁、副縣長劉培東及縣府經濟發展處長李雅萍昨參觀彩排活動，縣府表示，「天空的馬格努斯」展演從燈會展開後進行，週一至週五晚上7點30分，週六至週日7點30分及8點30分各一場，每場30分鐘。

「天空的馬格努斯」結合無人科科技。（嘉義縣政府提供）

「天空的馬格努斯」展演融合舞蹈表演。（嘉義縣政府提供）

