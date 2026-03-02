你敢信？台北半間套房都買嘸的200萬 在日本竟能買下一座「城」！

旅遊作家「風塵萬里 旅人手札」在粉專分享北海道有一座「城堡」最近爆紅，因為只要用在台北半間套房都買不到的價錢就能買下這座城。（「風塵萬里 旅人手札」授權使用）

你敢相信只要200萬台幣，就能在日本當「城主」？旅遊作家「風塵萬里 旅人手札」在粉專分享北海道有一座「城堡」最近爆紅，因為只要用在台北半間套房都買不到的價錢就能買下這座城，雖然看似誘人，但其實背後「真相」足以澆熄當「城主」的白日夢！

「風塵萬里 旅人手札」在臉書粉專發文，「在台北連半間套房都買不到的錢，在北海道竟然可以買下一座『城』！最近這座位於北海道赤平市的『城堡』在網路火了，開價只要6.4萬美金（約200萬台幣）。但先別急著當信長！這裡有幾個讓你冷靜的真相。」

「風塵萬里 旅人手札」接著指出，「真相一：它並不是真正的『日本古城』，這座建築其實叫『德川城』，建於1991年（泡沫經濟末期）。它並不是什麼戰國時代留下來的古蹟，而是一座『現代鋼筋混凝土』打造的玩偶工廠兼餐廳。簡單來說，它是一座長得像天守閣的『特色廠房』。」

「真相二：買房容易，養『城』難。網友提醒，買下它只是挑戰的開始！首先就是要擔心冬天的暖氣費，北海道的冬天不是開玩笑的，這麼大的空間暖氣費可能讓你破產。再來是除雪大作戰，每天光是清理「城堡」周邊的積雪，可能就讓你腰酸背痛。最後就是驚人的稅金，雖然售價便宜，但這類特殊建物的固定資產稅通常非常驚人。」

「風塵萬里 旅人手札」表示，「雖然只要200萬就能圓一個大名夢，但可能當城主不到一個月，就發現自己其實是『全職工讀生』？如果是你，你會想挑戰看看這種『現代天守閣』嗎？還是覺得 200 萬拿去日本旅遊比較香？」

