假日也排隊！木柵路一段捷運施工車道減 首個上班日警嚴陣以待

北市木柵路一段捷運施工縮減車道，隊伍排隊慢速通過工區。（記者董冠怡攝）

捷運環狀線南環段橫跨台北文山、新北新店，共設6座地下車站，其中「Y04站」在考試院及國家考場旁，木柵路一段（70巷至辛亥路間）2月28日起架設圍籬，雙向僅剩各1車道，勉強可容納一台汽車與摩托車；記者今天走訪發現，由於車道縮減，大小車輛排成長龍，假日也出現塞車跡象，不過因有義交駐守協助，情況尚可，明天將迎來交維後的首個上班日，市警局文山一分局嚴陣以待，規劃員警及義交巡視疏導共17人。

捷運局日前表示，為辦理南環段「CF670」區段標Y04站施工，諸如南側人行道削減、擋土排樁、管線遷移等，昨（28日）起於木柵路一段70巷至辛亥路間的木柵路一段，實施交通維持並架設圍籬，雙向僅剩各一車道。預告施工為期兩年，至2028年2月27日，提醒行經工區依速限行駛，遵循導引標誌及現場指揮人員指示，多搭大眾運輸工具。

世新大學的學生受訪說，自己是捷運和公車族，木柵路一段車多，尤其上下班尖峰原本就易塞車回堵，雖然官方鼓勵搭乘大眾運輸，希望能夠減少車流量，可是搭公車還是會塞在車陣中，如果時間允許，會提早在學校正門口下車，穿越校園前往靠近後門的大樓上課，避開塞車路段。

另名機車族學生提到，離峰時段約上午10點至下午3點從住家騎車至學校約五分鐘，尖峰要多花2至3倍時間，開車族應更有感，而且紅綠燈又多，公車、汽車、機車甚至有時還會有砂石車共道，如今捷運施工縮減車道，更加危險，擔心車禍頻傳，之後經過會更加小心。

文山一分局指出，因應木柵路一段圍籬架設致路型變更，規劃8名員警因應，木柵路一段191巷、試院路單號各1人，適時控燈疏導；2人於木柵、辛亥路口加強疏導；機動處理小組巡視木柵路一段，適時排除事故；事故處理小組在復興派出所待命。早上7點至9點，木柵路一段191巷口、76巷口、景美溪橋口、試院路雙號、富山路、光輝路、311巷口，以及木柵、辛亥路口，另有9名義交。

