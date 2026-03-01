澎湖開台天后宮慶元宵 推出「馬上有錢」琉璃等擲筊好禮

澎湖開台天后宮主委蔡光明，展示黑妞黑糖糕贊助馬上有錢琉璃擲筊品。（記者劉禹慶攝）

今年澎湖開台天后宮元宵節擲杯祈福活動盛大舉行，除延續傳統「擲杯博金幣」民俗外，還由黑妞黑糖糕贊助，特別邀請台灣琉璃工藝大師施燕堂量身打造象徵財運與吉祥的琉璃作品「馬上有錢」，為活動增添文化藝術亮點，同時也推出米包龜下蛋、獎學金、澎管處金幣擲筊及免費贈送小朋友今年台灣燈會黑熊提燈。

另外，黑妞黑糖糕食品也製作馬年主題裝置藝術，設置於現場開放民眾拍照留念，讓參與元宵祈福的小朋友們能登上搖搖馬拍照，不僅能求好運，也能留下歡樂節慶回憶，今年澎湖開台天后宮連續3天元宵慶典，一定要列入澎湖西乞龜參訪重點行程。

請繼續往下閱讀...

今年活動將於3月3日至3月5日（農曆正月15至17）於澎湖天后宮廟埕舉行，活動日程如下：每日19:00-20:30擲杯博金幣；20:30-21:00只要200元擲2杯博「馬上有錢」琉璃；21:00-21:30只要100元擲杯博600元發財金，民眾於活動時間內依規定參與擲杯，即有機會獲得象徵財運與平安的金幣、琉璃禮盒或發財金。

澎湖開台天后宮主委蔡光明表示，希望透過傳統信仰活動結合工藝創作與公共裝置藝術，讓元宵節在延續文化精神的同時，也成為兼具祈福與觀光特色的重要節慶活動。今年活動多元化，來自各界贊助眾多，包括百世多麗總裁藍俊昇、旅外珊瑚業者李保守贊助米包龜、黑妞黑糖糕鄭龍蛟等人，讓活動更為多樣化。

旅外珊瑚業者李保守，贊助米包龜下單。（記者劉禹慶攝）

黑妞黑糖糕贊助的馬年裝置品，提供小朋友拍照留念。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法