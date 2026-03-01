美以聯手攻擊伊朗 觀光署：28團、773名旅客受影響

美國、以色列昨天（2月28日）對伊朗發動攻擊，伊朗隨後對海灣地區的美、以基地進行報復，導致中東航班中斷。（路透）

美國、以色列昨天對伊朗發動攻擊，伊朗隨後對海灣地區的美、以基地進行報復，中東航班中斷；交通部觀光署表示，經洽詢主要辦理國外團體旅遊的旅行社，回報約有28團、773名旅客受影響（包含去程及回程），已請各相關旅行社妥為因應，例：尋找替代航班載運旅客等，未來也將持續關注及適時回應。

觀光署提醒，旅客參加旅行社辦理的中東或歐洲團，因戰爭影響致中東領空關閉航班取消，屬於不可歸責於雙方當事人事由，旅客取消行程得依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點規定辦理，即旅行社於扣除行政規費及已支付的必要費用後應將餘款退還旅客，或是旅客也可與旅行社協調延後出團或轉團。

觀光署強調，若旅遊途中因航班取消致旅客滯留當地，依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第20點規定，所增加的費用，應由旅行社負擔，不得向旅客收取，減少的費用也應退還旅客。

雄獅旅遊表示，針對美伊戰爭情勢影響，已成立專案小組，全面掌握團體旅遊動態，目前統計至3月2日止，有1團於杜拜行程中，所有團員均安，另有歐洲線及亞非線約300人行程受到不同程度影響，未來將依最新局勢變化及航班營運狀況，彈性調整轉機安排或行程內容，以確保旅客安全與相關權益。

五福旅遊表示，無團體滯留於伊朗、以色列、阿聯酋大公國及週邊國家，經杜拜或阿布達比轉機團體，目前以轉調其他航空公司做替代方案，並暫停銷售近期相關轉機商品，後續戰事發展，持續關注中，以保護消費者安全為處理最高準則。

可樂旅遊表示，因中東地區領空關閉影響，部分自歐洲經杜拜返台之團體旅客航班取消，影響人數逾百人，行程將延後返台，已協助安排歐洲當地住宿並持續調整後續航班，以旅客安全與權益為優先。另原訂搭乘阿聯酋航空出發之團體因航班取消，行程同步取消，後續將依相關規定辦理退費。

中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽表示，受到伊朗戰勢影響，很多中東航線取消航班；尤其杜拜機場是中東地區很重要的交通樞紐，不論是飛往中東或是轉機到歐洲，很多都會通過杜拜機場，因此在杜拜機場關閉情況下，許多旅行團可能都會受到波及，導致返程民眾需要改變航班或滯留等，出發民眾無法啟程等情形。

李奇嶽提醒，由於此次屬於戰爭行為、不可抗力的因素，因此在旅行契約上，若受到滯留的旅客，旅行社應負責住宿、三餐及回程航班，若是出發旅客，則需按照定型化契約書，扣除掉相關必要費用，返還團費；自由行旅客在海外遇到狀況，可以打外交部24小時旅外國人專線，或是找駐外代表處、僑委會旅外救助社團等協助。

