久浪智醫推廣「器官晶片」替代動物實驗 PETA頒「愛心企業獎」

久浪智醫致力於推廣「器官晶片」等動物實驗替代技術，公司團隊於美國拉斯維加斯參加CES 2026展覽。（PETA提供）

動物實驗涉及動物福利議題，也往往有其限制。總部位於新竹的科技新創公司久浪智醫，因致力於推廣尖端「器官晶片」（organ-on-a-chip）等技術，協助推動動物實驗替代與減量，發展更人道且具人類相關性的研究方法，獲PETA亞洲善待動物組織頒發「愛心企業獎」。

久浪智醫表示，該技術近期亦入選美國國家衛生研究院（NIH）旗下美國國家健康基金會（FNIH）所推動的VQN（Validation & Qualification Network）全球試點計畫，參與新一代器官晶片與微生理系統的國際驗證與標準化框架建構。此舉顯示台灣自主研發的人類相關替代試驗平台，正逐步進入全球藥物開發與監管科學體系的重要驗證網絡。

Anivance AI的器官晶片平台目前已獲得國家實驗動物中心、國家衛生研究院，以及多所頂尖大學研究團隊採用，包括台灣大學、成功大學、陽明交通大學及中央大學。器官晶片技術可模擬人類器官與生理系統的結構與功能；研究顯示，相較於傳統動物模型，該技術能更準確地反映人類生理機制、疾病反應及藥物作用情形，提升研究結果對人體反應的預測能力，並作為動物實驗之外的重要補充與替代方案。

PETA亞洲善待動物組織主席Jason Baker表示，感謝Anivance AI的器官晶片技術，讓動物能免於在殘酷且不可靠的實驗中被囚禁、毒害、肢解甚至殺害。PETA非常榮幸能為Anivance AI頒獎，因為他們為台灣科學家提供了更有效且人道的研究工具。

久浪智醫表示，科學界已普遍認識到，動物實驗除涉及動物福利議題外，在成本、效率及人體預測能力方面也存在一定限制。然而在台灣，仍有動物被使用於部分傳統實驗流程中，包括灌食、電擊、溺水、斷食、放血、毒性測試及解剖等程序，部分研究結果也被應用於食品與飲料產品的健康功效宣稱與行銷。

在PETA的推動下，台灣食藥署現已優先採納國際認可的非動物測試來評估食品安全，並刪除了多個健康食品功效法規中的動物實驗選項。目前已有數十家食品與飲料公司承諾終結（或永不啟動）動物實驗，其中包括多家台灣龍頭企業。PETA再次呼籲剩餘尚未轉型的公司盡快跟進。

久浪智醫在CES展出包含器官晶片、電極晶片和微生理系統的平台圖。（PETA提供）

