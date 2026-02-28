為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    228連假第2天 屏東枋寮五岔路口尚未現壅塞

    2026/02/28 10:29 記者陳彥廷／屏東報導
    枋寮水底療五岔路口。（南分局提供）

    屏東縣政府為「台灣祭」舉行暖身派對「南國趴」，昨天在墾丁大灣路草地熱鬧登場，亞洲20組頂尖樂團在舞台上火力全開，經過一整個下午的激烈廝殺，最終選出10強隊伍；音樂盛事也吸引大量樂迷蜂湧而至，南下車潮極為驚人，不過也因為在昨天就進入墾丁，今天屏東枋寮五岔路口及楓港麻里巴大橋下皆未出現壅塞車潮。

    據警方統計，昨天上午尖峰時段每小時達2700輛次，直逼農曆春節高峰，地方旅遊業者認為，因為春節期間預算充足的客群多往國外跑，但短連假且屏東天氣相對穩定而溫暖，民眾大多選擇國內旅遊，且屏縣府成功串聯多元景點，除了音樂祭，四重溪溫泉季，還在近期火紅的「出火」，以及文青必訪的車城「看海美術館」，都讓遊客不再只擠在墾丁大街，而是深度漫遊恆春各角落。

    不過，由於連假短加上南國趴在連假首天已舉辦，遊客及樂迷大多是昨天就已前往，因此連假第2天尚未見人車潮，交通部公路局南區養護工程分局表示，整個高屏及台東地區省道車流狀況正常，尚無壅塞情形，該分局將持續進行疏運應變小組將持續監控，也提供路況查詢專線（0800-231-035）供民眾使用。

    台1線及台9線交匯點的麻里巴大橋下方路段車流量少。（南分局提供）

