    首頁 > 生活

    基隆市立游泳池整修後3/1重新開放 試營運3個月全面8折

    2026/02/28 10:45 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市立游泳池整修後3月1日開放，3個月試營運期門票8折。（基隆市政提供）

    基隆市立游泳池整修後3月1日開放，3個月試營運期門票8折。（基隆市政提供）

    基隆市立游泳池老舊，長期滲漏水及天花板水泥塊掉落等，經封館整修3個月，將於明天（3月1日）重新開放，開館日起試營運3個月，門票全面8折優惠，希望市民前來感受明亮安全的場館。

    基隆市立體育場林柏樹場長表示，這次修繕工程著重在場館結構補強與使用安全性，大幅改善場館體質，包括地下室管線混凝土裂縫灌注與補強、泳池玻璃窗拆除封閉，以及為了解決長期滲透漏水的問題，在地下二樓地坪增設排水溝與不鏽鋼板。

    此外在內部設施部分，進行觀眾席磁磚修補，並大幅提升泳池側面照明亮度，去除市立游泳池既往幽暗的印象，更在泳池新增跳水台，以符合未來舉辦中小運選拔等賽事標準，讓場館機能更加完善。

    基隆市政府表示，市立游泳池封館修繕，為市民重新打造友善、明亮且安心的運動空間，歡迎市民3月1日起重返市立游泳池，感受升級後的游泳環境。

    基隆市立游泳池整修後環境明亮、安全。（基隆市政提供）

    基隆市立游泳池整修後環境明亮、安全。（基隆市政提供）

    基隆市立游泳池整修後3月1日開放，3個月試營運期門票8折。（基隆市政提供）

    基隆市立游泳池整修後3月1日開放，3個月試營運期門票8折。（基隆市政提供）

