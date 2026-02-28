新北五股老人公寓 公辦民營經濟型價位成長輩租屋首選

新北五股老人公寓頂樓有菜園，提供自種自食的樂趣。（記者翁聿煌攝）

台灣進入高齡化社會，許多還能行動自理的長輩，不想增加子女負擔、想要有自己的生活空間，但是目前多數的養生村，入住保證金和每個月數萬元的租金，並非一般退休長輩所能夠負擔，新北位於五股的唯一公辦民營老人公寓，提供基本三餐食宿、社工關懷與銀髮課程，每個月食宿費用只要1萬多元，讓許多想要自行租屋的長輩搶著登記入住。

五股老人公寓為新北市社會局委託廣恩老人養護中心經營，位於五股區水碓里，一樓就是水碓派出所。老人公寓主任石桂榕說，老人公寓於1997年由內政部社會司與省政府補助台北縣政府興建，由於場地由公部門提供，因此經營者能向入住長輩收取較低費用。

石桂榕說，新北老人公寓的入住條件為年滿60歲以上的新北市民，必須身心健康生活能自理，中低收入戶、獨居長者及無自用住宅者優先入住，也可夫妻同住，由於老人公寓未提供醫療及長照，因此若居住者年邁、生活無法自理，會協助轉介安養機構。

實際居住者以獨居長輩居多，原因多為子女長年旅居國外、或是沒有親人同住，在老人公寓可以與同齡者做伴，而且有提供三餐，出入自由，逾時未歸者會由管理站電話追蹤。

71歲陳媽媽已入住5年，她對老人公寓環境很滿意，老伴過世後將自有房屋賣掉來住老人公寓，在這還能交朋友，自己生活覺得很開心；73歲的陳先生還在社區當管理員，他年輕時曾經營過家具工廠、也曾開過計程車，個性樂天，賺錢有多少花多少，陳先生太太過世後，選擇住在老人公寓，白天上班，晚上回來倒頭便睡，覺得很自在。

老人公寓最年長的住戶沈先生，退休前是高中美術老師，與太太一起住互相照顧，老人公寓供應三餐減免老夫婦自煮的麻煩，閒暇時還能作畫自娛，水碓里辦公室還協助老人公寓在樓頂開闢菜園，提供大家自耕自食的樂趣。

五股老人公寓提供銀髮藝文及活動課程，延緩老化。（記者翁聿煌攝）

