    年後求職、轉職可參加勞動發署桃竹苗分署與桃園市就職處多場徵才活動

    2026/02/28 10:20 記者周敏鴻／桃園報導
    勞動力發展署桃竹苗分署3月間在桃竹苗地區規劃10場次徵才活動。（資料照，桃竹苗分署提供）

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署3月間在桃竹苗地區，規劃10場次徵才活動，邀集百餘家廠商參與，提供超過1萬1000個工作機會；桃竹苗分署官員表示，年後是企業積極招募新血的時間，不論民眾想求職或轉職，參加徵才活動是新年踏入職場的新起點，相關資訊可查詢「台灣就業通」網站。

    桃竹苗分署的徵才活動有5場在桃園市，包括3月6、13、18、19、25日，在桃園區陽明公園市民活動中心、中壢就業中心等地；2場在苗栗縣是3月5、21日在竹南科學園區行政服務中心、苑裡高中等地；3場在新竹地區，包括3月25、26、31日在元培醫事科技大學、新竹產業園區等地。

    桃園市政府就業職訓服務處表示，除了5場與桃竹苗分署合辦的徵才活動，就職處另於3月6日舉辦「觀音、大園就服台聯合徵才」與「龍潭、楊梅就服台聯合徵才」、3月20日「南區聯合徵才」，8場活動有170餘家廠商共開出7000個工作機會，相關資訊可洽「桃園市工作職缺地圖」。

    勞動力發展署桃竹苗分署3月間在桃竹苗地區規劃10場次徵才活動。（資料照，桃竹苗分署提供）

