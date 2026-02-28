為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    手機搞定幼兒園報名 台南公共化招生改採線上抽籤報到

    2026/02/28 08:10 記者洪瑞琴／台南報導
    南市115學年度公共化幼兒園新生入園將展開。（南市教育局提供）

    南市115學年度公共化幼兒園新生入園將展開。（南市教育局提供）

    為讓幼兒園招生更透明、報名更便利，南市自115學年度起正式啟用全新改版的「台南市公共化幼兒園招生資訊網」，3月初同步啟動招生作業。新系統導入線上登記、系統抽籤與線上報到3大功能，設籍台南且無須另附證明文件的一般入園資格幼兒，家長只要透過手機或電腦，即可在家完成報名流程，省去奔波排隊時間。

    此次升級也是市府推動智慧城市治理的重要一步。平台整合公立與非營利幼兒園資訊，提供「一站式查詢」，家長可即時掌握各園招生名額、登記人數與缺額情況，依實際競爭狀況調整選擇，讓選校更有依據，也更安心。

    教育局長鄭新輝表示，過去若要同時報名公立及非營利幼兒園，須分別到園所辦理紙本登記；改版後，家長可在線上同步登記一間公立及一間非營利幼兒園，大幅提升彈性與效率。考量數位落差，仍保留現場登記機制，採線上與實體雙軌並行，確保每位幼兒權益不受影響。

    新系統另一亮點是「招生即時揭示」。登記期間，家長可隨時查看各園即時登記人數與剩餘名額；抽籤全面改由系統線上執行，強化公開與公正。正取生可直接於系統完成線上報到，若同時錄取公立與非營利幼兒園，系統將引導擇一報到，避免重複占用名額。

    此外，新系統也大幅減輕園所行政負擔。以往紙本報到資料需人工轉為電子檔，現可於線上直接完成資料填寫與建檔，讓教師能將更多心力投入教學準備。備取生若需實體報到，仍可依入園日程表至幼兒園辦理。

    南市公共化幼兒園招生資訊網。（南市教育局提供）

    南市公共化幼兒園招生資訊網。（南市教育局提供）

