新學期穩定教學人力 嘉市代理教師調高薪點還有健檢補助

嘉義市政府新學期開始，調升代理教師起敘薪點，今開學日，市府教育處副處長黃媛楟迎接返校學童。（嘉義市政府提供）

114學年度第2學期今天開學，為提升代理教師待遇、穩定教學人力，嘉義市政府從新學期開始，調高國中小學代理教師起敘薪點為190薪點，並比照正式教師，服務滿1年的代理教師依年齡提供1200元至4500元不等健康檢查費用補助，讓代理教師任教更有保障。

嘉義市政府教育處副處長黃媛楟表示，近年因教學環境因素，出現正式教師提早退休、代理教師流動率高等隱憂，市府持續提升對代理教師的支持機制，嘉市國中小學具學士學歷的代理教師以往薪點自170薪點起敘，今年2月1日起調高至190薪點，預估約144名老師受惠。

黃媛楟表示，除薪點調升，在同一個國中小校、公立幼兒園連續服務滿1年以上教師，均可申請健康檢查費用補助，40歲以上每人每次最高補助4500元，以及去年初就實施的未滿40歲每人每次最高補助1200元等福利，預計487人受惠，希望透過薪資待遇調整及健康檢查費用補助措施，強化代理教師任教保障，穩定教學人力。

今開學日，黃媛楟到精忠國小與學校師長一同迎接返校學子，並分送粉紅小馬紅包，精忠國小同步發送「大樹爺爺祝福小卡」，用刮刮樂引導學生為新學期訂下「負責任+1」目標，包括準時到校、完成作業再遊戲、好好說話、守護環境等，讓品格教育從開學第1天起，就落實日常生活中。

