北市青年海外實習計畫2/25-3/2申請 新增德澳與跨領域職缺

民眾觀賞首屆台北市青年海外實習計畫成果展。（台北市青年局提供）

台北市青年局繼去年推出「青年海外實習計畫」，今年持續辦理並攜手17間國際機構，地點橫跨4國家、16座城市，自2月25日至3月2日開放申請報名。與去年不同的是，今年新增德國、澳洲等國職缺，也擴大產業類型，從整合行銷、人資、AI到農產育種與生物醫材等。

青年局長周羿希表示，今年新增德國與澳洲實習機會，不僅延續環境永續理念，也強調跨學科整合應用。如柏林洪堡大學以及德勒斯登的莓果研究機構，分別開出以農業為基礎，橫跨生物學、基因研究的實習機會。澳洲新南威爾斯大學也開放讓青年接觸，結合微電子技術與生物醫學的植入式醫材。

另外，青年局今年與加州的快餐機新創Yo-Kai Express合作，開出的職缺讓實習生有機會透過市場分析以及外展服務，接觸特斯拉、Netflix（網飛）等知名企業。也與紐約企業策略公司接洽，利用AI技術運算情緒加值，強化顧客忠誠度與公關行銷，讓青年學習運用AI發展跨社群平台的受眾分析技巧，更有機會與美國網紅合作，累積有別於其他實習機會的人脈。

青年局說明，青年海外實習計畫歡迎具備潛力、行動力與責任感，卻因資源條件受限的青年加入，讓公共資源轉化為支持青年向上發展並回饋社會的力量。計畫設有弱勢青年補助措施，減輕經濟負擔。

青年局補充，年滿18至45歲，並在台北市設籍、就學或就業，並具中華民國國籍的青年皆可申請。

台北市青年局長周羿希率隊赴Taboola訪視實習青年。（台北市青年局提供）

