    首頁 > 生活

    初二出遊去！台鐵重打造舊宿舍 「彩虹藝鐵」園區成枋寮新亮點

    2026/02/18 11:49 記者吳亮儀／台北報導
    由台鐵舊宿舍改造的屏東縣枋寮鄉的「彩虹藝鐵」園區。（台鐵公司提供）

    由台鐵舊宿舍改造的屏東縣枋寮鄉的「彩虹藝鐵」園區。（台鐵公司提供）

    台鐵公司為活化舊宿舍既有空間並提升地方觀光能量，整合枋寮車站旁18棟舊宿舍建物及周邊土地，規劃以園區經營型態委外招商，由愛琴海岸開發實業有限公司得標進駐，位於屏東縣枋寮鄉的「彩虹藝鐵」園區業在2月7日正式亮相。

    由台鐵舊宿舍改造的屏東縣枋寮鄉的「彩虹藝鐵」園區。（台鐵公司提供）

    由台鐵舊宿舍改造的屏東縣枋寮鄉的「彩虹藝鐵」園區。（台鐵公司提供）

    台鐵公司今天（18日）說明，成功將台鐵公司舊員工宿舍轉型為結合藝術、人文與慢活美學的複合式休憩空間，成為枋寮地區嶄新的觀光亮點。「彩虹藝鐵」園區位於枋寮火車站旁儲運路上，自車站步行約3分鐘即可抵達。

    由台鐵舊宿舍改造的屏東縣枋寮鄉的「彩虹藝鐵」園區。（台鐵公司提供）

    由台鐵舊宿舍改造的屏東縣枋寮鄉的「彩虹藝鐵」園區。（台鐵公司提供）

    沿途可串聯由雄獅旅行社經營之藍皮意象館，交通便利、動線完整。園區由愛琴海岸公司進行整體修繕與規劃，保留原臺鐵宿舍建築結構，並以「彩虹」為主題注入繽紛色彩，18棟建物外觀風格一致，打造異國彩虹屋，讓新的元素及色彩進駐，增加整個空間感的豐富度。

    由台鐵舊宿舍改造的屏東縣枋寮鄉的「彩虹藝鐵」園區。（台鐵公司提供）

    由台鐵舊宿舍改造的屏東縣枋寮鄉的「彩虹藝鐵」園區。（台鐵公司提供）

    彩虹藝鐵園區後方緊鄰河岸，透過水岸景觀整理與藝術設計，形塑多彩且具層次感的水岸風貌，整體規劃以「藝術共創、在地風味、慢活生活」為核心理念，期望打造兼具休憩、文化與觀光價值的友善空間。

    由台鐵舊宿舍改造的屏東縣枋寮鄉的「彩虹藝鐵」園區。（台鐵公司提供）

    由台鐵舊宿舍改造的屏東縣枋寮鄉的「彩虹藝鐵」園區。（台鐵公司提供）

    台鐵公司指出，枋寮彩虹藝鐵園區內進駐多元特色店家，包含餐廳、咖啡館、甜品店、貓咪咖啡館、瑜珈教室，以及在地果農經營的農特產品與文創品牌，園區也規劃多座裝置藝術及五隻彩繪蝸牛，成為熱門拍照打卡亮點。

    由台鐵舊宿舍改造的屏東縣枋寮鄉的「彩虹藝鐵」園區。（台鐵公司提供）

    由台鐵舊宿舍改造的屏東縣枋寮鄉的「彩虹藝鐵」園區。（台鐵公司提供）

    此外，台鐵公司表示，年節期間園區將不定期推出主題活動，讓民眾在團聚之餘走出戶外，感受節慶氛圍。喜愛質感生活與身心療癒的旅人，也可於園區中體驗檜木香氛空間，或透過瑜珈課程達到身心靈平衡，享受慢活步調。

