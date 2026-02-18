台東鹿野聖安宮擲筊杯挑戰百萬現金 有人連擲12聖杯奪5萬

小男童也來台東鹿野鄉永安村聖安宮擲筊杯挑戰百萬現金。（記者黃明堂翻攝）

台東鹿野鄉永安村的聖安宮初一到初五舉辦「115年新春擲筊挑戰賽」，博出20個聖杯而得100萬現金，今天續吸引大批挑戰人潮，為了激勵士氣，廟方今日特別將金光閃閃的「百萬現金」直接擺放在神桌前，厚實的鈔票磚在燈光下顯得格外誘人，讓每一位排隊的民眾看紅了眼，紛紛摩拳擦掌，誓言要當那位抱走大獎的天選之人，目前最高紀錄是12杯，奪得5萬元。

今日上午的氣氛緊張，儘管百萬大獎尚未現身，但現場已驚呼連連，不少挑戰者在一片叫好聲中連闖數關，雖然大多數民眾止於6個聖筊紀錄，但已有人展現神運，一路過關斬將擲出「12個聖筊」，現場直接抱走5萬元發財金。為了百萬金，有人閉目祈求許久才出手，有人則是果斷一擲，展現必勝決心。

「心臟真的快跳出來了！」剛挑戰失敗的陳先生滿頭大汗地說，他原本已連過5關，看著神桌上的百萬現金，本想衝刺第6筊挑戰8000元，沒想到手一抖落地竟是一平一凸之外的「笑筊」，導致獎金瞬間減半。他苦笑表示，這種眼睜睜看著獎金變少的感覺，真的比刮刮樂還刺激，但為了媽祖婆加持與那隻可愛的小金錢龜，明年絕對還要再來挑戰。

另一位帶著全家大小參與的林小姐則笑稱，全家一起集氣的感覺很棒，雖然只拿到4筊的2000元，但這份「神明紅包」拿在手裡感覺特別踏實。

