竹縣瑞峰國小「峰采圖書館」 飄散茶香、書香、墨香全新登場迎新春

新竹縣瑞峰國小在善心企業、社團、藝文界、校友以及社區夥伴攜手該校師生，花160萬完更新該校圖書館，使圖書館不只飄散傳統書香，也有墨香、茶香、以及生命的溫度縈繞！現在就等新學期來到，小朋友可以全新探索、體驗這座名為「峰采」的圖書館，將如何豐富精采他們的學習生活。

校長何崧瑀說，「峰采圖書館」更新經費來自富采集團、大砌建設、企業家李漢明、會計師徐裕明、以及校友贊助，其中富采出力最多，所以結合校名和企業名成為「峰采圖書館」以為紀念；另有新竹國際同濟會、瑞峰半導體各自捐贈圖書座椅、視聽音響以及圖書設備等。

何崧瑀說，峰采圖書館有4特色，首先空間採用綠色為主視覺，既呼應鄰近上坪老街和早期林業發展背景，還把校園中庭因罹患褐根病而移除的南洋杉意象導入，用樹木、樹洞、森林、林業以及綠色永續做空間設計與色彩配置，打造兼具自然感與生命教育意義的閱讀場域。

其次，館內規劃茶席空間推廣客家擂茶、東方美人茶、抹茶等多種茶文化體驗，結合客家米食文化，讓閱讀學習跟生活文化互相滋養。

第3個特色就是獲在地書法家胡國龍參與，把書法藝術與科技、藝文展示融入館內佈置，典藏展示胡國龍及其學生作品，也把學生作品製作成圖書借閱牌，讓借閱的日常和藝術一起同行。

最後是校方透過科技與藝術教育課程，指導學生雷射雕刻設計製作圖書館圖書分類牌，讓學生在創作參與圖書館設計與落成中，提升學習成就感與主人翁意識。

