初一走春去！ 台鐵推薦「噹噹一族彩繪列車」小站巡禮

台鐵推薦「噹噹一族彩繪列車」小站巡禮。（台鐵公司提供）

台鐵公司今天（17日）表示，春節期間配合屏東縣政府屏東鐵道文化觀光祭活動，「噹噹一族彩繪列車」持續不定時馳騁於中南部各縣市境內，邀請各地的旅客春節出遊可利用鐵路交通運輸，與超萌的噹噹一族吉祥物來趟不期而遇的旅程。

響應屏東鐵道文化觀光祭，台鐵公司在西勢站、竹田站、潮州站、南州站、鎮安站、林邊站、東海站、佳冬站、枋寮站、加祿站及枋山站設有噹噹一族吉祥物裝置藝術品供遊客拍照打卡。

請繼續往下閱讀...

另外，台鐵也還有在枋山車站一邊看海一邊吃芒果的「八十塊」、加祿車站等車的「皮皮和家人」、流浪到東海的「好鷗」、潮州看書必勝的「H-man」、融⼊戲曲身段的藍寶和噹噹，西勢客家庄裡的文公粄、佳冬車站享受粄條的「八十塊」。

除此之外，還有林邊最知名的黑珍珠蓮霧⼀起等車的「藍寶」以及品味南州神農米的「好鷗」和「噹噹」、鎮安站戴斗笠、推果車的藍寶小農，還有枋寮站戴漁夫帽、提魚網的漁村版 H-Man等，歡迎遊客沿著鐵道，搭火車找尋噹噹一族和在地美食，跟著吉祥物漫遊屏東小鎮。

台鐵公司表示，春節連假期間，潮州鐵道園區正常營業，潮州鐵道園區結合車輛維修、車輛展示、鐵道觀光和生態環境，園區總面積達8公頃，戶外為動物友善場域並和多元生態結合作為亮點，屬於生態融合多元慢活及特色飲食的休閒場所。

台鐵公司表示，抵達潮州鐵道園區的方式除了可以自駕外，遊客也可透過搭乘台鐵列車至潮州車站後，利用車站旁轉運站搭乘客運車或是附近的Youbike輕鬆前往。

台鐵推薦「噹噹一族彩繪列車」小站巡禮。（台鐵公司提供）

台鐵推薦「噹噹一族彩繪列車」小站巡禮。（台鐵公司提供）

台鐵推薦「噹噹一族彩繪列車」小站巡禮。（台鐵公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法