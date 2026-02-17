國道初一上午多處車流多 高公局：下午11處路段易塞車

國1北向324.2公里處發生2輛小客車追撞事故。（高公局提供）

今天大年初一，上午國道車潮開始湧現，多處車多。交通部高速公路局今天中午說明，下午預計有11處容易塞車，提醒用路人注意。

今天（17日）上午西部國道車流於6時起逐步湧現，壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹、南屯至彰化；國1北向仁德至台南系統、東湖至汐止；國3南向三鶯至高原、快官至霧峰系統；國3北向安坑至木柵，其餘路段行車大致正常。

高公局預判今天下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向草屯-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向東草屯-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段。

高公局呼籲，假期間各國道皆可能出現相當大的交通量，請民眾事先蒐集好各項國道資訊，妥為安排行程，短途旅次請多利用省縣道，不要上國道，以免在入口匝道前等待過久。

另外，今天上午9時07分，在國1北向324.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於9時24分排除，造成後方車流回堵3公里；9時33分，國1南向190.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9時40分排除，造成後方車流回堵3公里。

還有在上午10時24分，國8東向12.7公里處發生2小客車追撞事故，占用外線車道，於10時50分排除，造成後方車流回堵4公里，這些事故都導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

國1南向190.1公里處發生2輛小客車追撞事故。（高公局提供）

國8東向12.7公里處發生2小客車追撞事故。（高公局提供）

高公局預測今天下午北區南向路況。（高公局提供）

高公局預測今天下午中區南向路況。（高公局提供）

高公局預測今天下午中區南向路況。（高公局提供）

